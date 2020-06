Kaynak: DHA

SPOR Yasmani Copello: Pandemi benim için avantaj oldu"Evdeki tadilatları yaptım, mobilya kurdum""Federasyon ve kulüp bu süreçte her zaman yanımda oldu""Çocuk çok istiyorum"Ercan ATA - İbrahim KÖRDEMİRCİ - Harun ÖZALP/ ANKARA,(DHA) -Kariyerinde Avrupa şampiyonluğu, Avrupa ve dünya ikinciliği ile olimpiyat üçüncülüğü bulunan 33 yaşındaki milli atlet Yasmani Copello, koronavirüs sürecini nasıl geçirdiğini, 1 yıl ertelenen olimpiyatların kendisi için avantajlarını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Eşi Elif Copello ile birlikte kamera karşısına geçen Yasmani Copello, "Pandemi süreci aslında benim için avantaj oldu. Vücudumu dinlendirme şansım oldu. Şu an kendimi öncekinden daha hızlı hissediyorum" dedi.Milli atlet Yasmani Copello, yeni normalleşme süreciyle Ankara 'da Naili Moran Atletizm Pisti'nde antrenmanlarına başladı. Copello, antrenmanlarının iyi gittiğini belirterek, "Olimpiyatlar seneye de ertelendiği için inşallah seneye yapılır hala bir ikilem var. O yüzden heyecanla bekliyorum. Benim vücudum çok iyi şimdi. 84 kiloyum, 5 kilo verdim. Şimdi daha iyiyim. Eğer yarışlar düzenlenebilirse daha çok Türkiye'de koşmak istiyorum. Ulusal yarışları koşmak istiyorum, normalde koşmuyordum vaktim olmuyordu. Bayrak takımıyla koşmak istiyorum" diye konuştu."EVDEKİ TADİLATLARI YAPTIM, MOBİLYA KURDUM"Antrenman yapmayı çok istediğini ama süreçten kaynaklı biraz zor olduğunu vurgulayan milli atlet, "Antrenman yapma isteğim var ama pist yok. Evde oyun oynadım, eşimle dizi izledim. Biz genel olarak çok mutlu çiftiz. Evde de çok konuşurum Elif de beni biraz susturur. Sürekli konuşacağımız bir konu var. O yüzden sorun yaşamadık. Evdeki tadilatları yaptım. Mobilya kurmayı çok seviyorum" ifadelerini kullandı.Eşi Elif Copello ise "Televizyon ünitesi kurdu, bütün evin kablolarını değiştirdi. Ev konusunda çok becerikli" dedi."FEDERASYON VE KULÜP BU SÜREÇTE HER ZAMAN YANIMDA OLDU"Yasmani Copello, koronavirüs sürecindeki destekleri için federasyon ve kulübüne teşekkür ederek, "Bu süreçte federasyon ve kulüp her zaman yanımda oldular. Sürekli beni arayıp sordular. Ne durumdayım, ne yapıyorum diye. Her türlü yardımcı oldular. Buradan da bu şekilde onlara teşekkür etmek istiyorum. Beni sevdiklerini bir kez daha anlamış oldum" dedi."ÇOCUK ÇOK İSTİYORUM"'Çocuk istiyor musun?' sorusuna milli atlet Yasmani çok istediğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:"Çocuk çok istiyorum ama şimdi dünyada problem var. İleride çocuğum kendi ne isterse onu seçmesini diliyorum. Belki beni görüp atletizm yapabilir ona yapma da diyemem. Ama tenis oynayabilir, şarkıcı olabilir. Her şeyi yapabilir."