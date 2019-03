Spor Yatırımları Meyvesini Vermeye Başladı"

Kaynak: AA

FIRAT ÖZDEMİR - Türkiye Kayak Federasyonu Başkan Vekili Fatih Kıyıcı, kış sporlarında son dönemde alınan başarılara işaret ederek, "Sporcu yetiştirmek zaman ve eğitim ile olan bir durum, sporcunun yetişmesi için sabırlı olmamız gerekiyor. Türkiye'de 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları ile başlayan tesisleşme ve sporcu yetiştirme altyapısı meyvelerini vermeye başladı." dedi.Kıyıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayağın zengin sporu olarak tanıtılmasının bu sporun talihsizliği olduğunu belirterek, kayak ekipmanlarının maliyetinin yüksek olmasına rağmen bu ekipmanın 5 ila 8 yıl kullanılarak maliyetin telafi edildiğini ifade etti.Devletin kış ve kayak sporlarına ciddi destek sağladığına dikkati çeken Kıyıcı, "Çocuklar belli yaş aralığında spora başlıyor ve bu doğrultuda çocuklarımızı yaşı geçmeden alıp yetiştiriyoruz. Kayakta yetiştirmek için aldığımız çocuklarımızın eğitim süresince her şeyi, Türkiye Kayak Federasyonu, kulüpler ve müdürlükler devlet politikası adı altında destekliyor. Federasyon da kayağın özellikle sportif yanıyla ilgileniyor." ifadelerini kullandı.Kıyıcı, federasyonun imkan ve kapılarının, sporu kendine meslek edinen herkese sonuna kadar açık olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Federasyonun imkan ve destekleri, kayakla atlama, Alp disiplini, kayaklı koşu, buz sporları için aynı ve fark etmiyor. Bosna Hersek 'teki 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2019) Kısa Kulvar Sürat Pateni yarışmasında Erzurumlu Furkan Akar bir gümüş ve bir bronz madalya aldı. Bundan 10 yıl öncesine kadar kısa kulvar sürat patenini (Short Track) bilemezdik ama şu an madalya alacak seviyeye geldik. Bu başarı hem tesislerimizin çalıştığı hem antrenörlerin kendilerini geliştirdiği hem de halkın da bu konuya teveccüh göstermesiyle ortaya çıkan tablodur.""Ülkemizde tesisleşme alanında çok hızlı ilerledik"Fatih Kıyıcı, kayakta sağlanan başarının gelişmesi ve devam etmesinin gerektiğini vurgulayarak, "Zengin sporu olarak anılmak istemiyoruz. Kayak elit spor ama halka açık ve çocuklarımızı her zaman bekliyoruz. Tesisleşme parayla olan bir şey ve ülkemizde tesisleşme alanında çok hızlı ilerledik." diye konuştu.Tesisleşmenin kış sporlarında son dönemde alınan başarılara katkısı olduğunun altını çizen Kıyıcı, "Sporcu yetiştirmek zaman ve eğitim ile olan bir durum ve sporcunun yetişmesi için sabırlı olmamız gerekiyor. Türkiye'de 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları ile başlayan tesisleşme ve sporcu yetiştirme altyapısı meyvelerini vermeye başladı." değerlendirmesinde bulundu.Kıyıcı, kış sporlarının kolay olmadığına değinerek, "Avrupa'daki rakiplerimiz sporcu yetiştirme sürecini hava durumu ve kar erimesi olaylarına bakmaksızın devam ettiriyor. Onlara yetişeceğiz ve bunun için de biraz zaman ve sabır lazım." yorumunu yaptı.