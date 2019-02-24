Spor Yatırımları Samsun'u "Şampiyona Kenti" Yaptı

Kaynak: AA

İLYAS GÜN - Samsun'da son 7 yılda yapılan 42 yeni spor tesisi, birçok ulusal ve uluslararası şampiyonayı kente getirdi.Samsun, 2017 yılında ev sahipliği yaptığı 21 branşta 97 ülkeden 3 binin üzerinde sporcunun katıldığı 23. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları sayesinde birçok modern tesis kazandı.Kentte son 7 yıl içinde, toplam 400 milyon liralık yatırımla, 38 kulvarlı Avrupa'nın en büyük bowling salonu, 98 metre uzunluğunda, 40 metre eninde 800 seyirci kapasiteli Avrupa'da bu ölçülere sahip tek kapalı okçuluk tesisi, deniz üzerine dolgu yapılarak 650 dönüm üzerine inşa edilen 18 delikli golf sahası, 33 bin 919 kişilik yeni stadyumun da aralarında olduğu 42 yeni tesis inşa edildi.Yeni tesisler sayesinde geçen yıl Dünya Okçuluk Şampiyonası'nın düzenlendiği Samsun, 26 Şubat-2 Mart tarihlerinde Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.Samsun Valisi Osman Kaymak, AA muhabirine, Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nın yapılacağı İlkadım Atıcılık Salonu'nun, okçuluk sporuna müstakil olarak ayrılmış dünyanın en büyük salonlarından birisi olduğunu söyledi.Spor kenti SamsunTesisin sadece kapalı alanı değil açık okçuluk alanının da bulunduğuna işaret eden Kaymak, şunları aktardı:"Türkiye'nin hatta Avrupa'nın önemli bir spor kompleksi. 23. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları sayesinde Samsun'a çok önemli spor tesisleri yapıldı. Kapalı yüzme havuzları, spor salonları, golf sahası ve bowling salonu sayesinde Türkiye'de spor tesisi altyapısı olarak en iyi illerden birisi olduk. Onun için artık Samsun'a misyon biçiyoruz ve 'Samsun artık spor kenti' diyoruz."Kaymak, yapılan tesislerin en iyi ve verimli şekilde kullanılmasını istediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:"Bu salonları, sürekli, okul sporlarında gençlerin kullanmasını arzu ediyoruz. Sadece kulüpler değil, okul sporları düzeyinde de sürekli müsabakalar olmasını istiyoruz. Bu yıl 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yılı da olması nedeniyle birçok spor organizasyonunu Samsun'da yapacağız. Türkiye'deki üniversiteler arası spor müsabakaları kentte yapılacak. Yani biz Samsun'daki spor altyapısının en iyi şekilde kullanılması yönünde sürekli federasyonlarla görüş alışverişi yapıyoruz. Bu tesisler sayesinde Samsun'da çok sayıda milli sporcu yetişeceğini düşünüyorum."Samsun'un, adını dünya kamuoyunda duyurması için ulusal ve uluslararası müsabakaların yapılmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Kaymak, "Samsun'daki modern tesislerimizde her türlü uluslararası müsabakaları yapabiliriz. Bunun için federasyonlarımıza başvurarak bu tür müsabakaların kentte verilmesini istiyoruz." ifadesinde bulundu.