SPOR Yavru köpeklere Antalyaspor sahip çıktı

SPOR Yavru köpeklere, Antalyaspor sahip çıktıTolga YILDIRIM ANTALYA (DHA) - Antalya'da, sitenin bahçesinde doğan 2 köpek, Fraport TAV Antalyaspor tarafından sahiplenildi.

11.06.2020 18:32 | Son Güncelleme: 11.06.2020 19:05
SPOR Yavru köpeklere, Antalyaspor sahip çıktı
Tolga YILDIRIM ANTALYA (DHA) - Antalya'da, sitenin bahçesinde doğan 2 köpek, Fraport TAV Antalyaspor tarafından sahiplenildi. Tesislere getirilen yavru köpekler, kırmızı beyazlı futbolcuların maskotu oldu.
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da futbolcular, yönetim ve kulüp personeli, sosyal medyada bir sitenin bahçesinde doğum yaptıktan sonra apartman sakinlerince istenmediği için yuva aranan 2 köpeği sahiplendi. Meydan Kavağı Mahallesi'nde köpeklerin bulunduğu siteye giden kulüp personeli, 2 yavruyu veterenire götürdü. Temizlenip aşıları yapılan 2 yavru köpek, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ne götürüldü. Kırmızı beyazlı kulüp yöneticileri, futbolcular ve kulüp personeli, yavru köpekleri tesislerde barındırmaya karar verdi.
Fraport TAV Antalyaspor'un Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi taktik çalışması yaptığı antrenmanda saha kenarına getirilen köpekler, futbolcuların maskotu oldu. Yıldız futbolcu Podolski başta olmak üzere Ersan Gülüm ve diğer futbolcular, yavru köpeklerle fotoğraf çektirdi. Tesislerde yuvalandırılacak köpeklere takım olarak isim konulacak. SPOR Yavru köpeklere Antalyaspor sahip çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalyaspor, Antalya, DHA, Güncel, Haber

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