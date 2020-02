Spor yavuz kocaömer 3'üncü masa tenisi türkiye şampiyonası başladı

SPOR Yavuz Kocaömer 3'üncü Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası başladıLevent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kemer ilçesinde Türkiye Özel Sporcular Federasyonu tarafından düzenlenen Yavuz Kocaömer 3'üncü Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası 180 sporcunun katılımıyla başladı.Kemer'e bağlı bağlı Kiriş Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı (TESYEV) ve Türkiye Paralimpik Komitesi'nin sponsorluğunda Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen 3'üncü Yavuz Kocaömer Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası başladı. 180 sporcunun katıldığı mücadeleler, mental, down sendromlu ve otizm olarak üç ayrı klasmanda yapılıyor. Şampiyonada biten yaş grupları mücadelelerinin ardından dereceye giren sporculara madalyaları maçlardan sonra verildi. Müsabakalarda dereceye giren sporcular arasında yapılacak seçmeler ile birlikte milli takımlardaki yerlerini alacak.Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün Antalya'da, Türkiye'nin 81 ilinden gelen Türkiye Özel Sporcular Federasyonu'nun Türkiye Şampiyonasını yapıyoruz. Ocak ayında yapmış olduğumuz bölge şampiyonalarından finale çıkan kardeşlerimiz bugün yine aynı salonda kıyasıya bir yarışma var. İşte otizmliler ayrı yarışıyor, down sendromlular ayrı yarışıyor, mentaller ayrı yarışıyor. Kıyasıya bir yarışma ve heyecan var. Buradan çıkacak çocuklarımız inşallah bundan sonraki dönemlerde gerek Avrupa'da gerek dünyada gerekse paralimpik oyunlarda ülkemizin milli takımlarını oluşturacak" dedi.Son yıllarda bu tür turnuvalara katılımın yüksek olmasının artık engellilerin evden çıktığı ve spor yaptığını gösterdiğini vurgulayan Birol Aydın, "İşte burada spor sayesinde çoğu engeli aşan çocukları görmüş oluyoruz. Gerçekten iyi bir heyecan var. Engellilerin bu kadar hızlı ilerlemesini belki federasyon olarak biz de inanamıyorduk. Şimdi burada salon dışındaki o annelerin heyecanını gördüğüm zaman gerçekten özel sporcular federasyonu çok doğru bir misyonu üstlenmiş. Dışarıda maçı kazanırken bir annenin ağlamasını, 'oğlum kazandı' diye sevinmesini görmek, bir annenin 'benim çocuğum da bir şeyler yapabiliyor' demesi gerçekten spor dışında bir rehabilite olayını da gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.TESYEV ve Türkiye Paralimpik Komitesi Başkanı Yavuz Kocaömer de DHA muhabirine şu açıklamayı yaptı:"Özel sporcularımız hakikatten özel sporcular. Onların her zaman bizim desteğimize ihtiyacı var. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onlarla vakit geçirmek gerçekten çok güzel. Bu benimki bir yaşam biçimi. Böyle 25 sene olacak neredeyse. İnşallah daha güzel şeyler olur. Olimpiyatlara, paralimpik oyunlarına gelince hala Türkiye'de birçok insanımızın bilmediği bir şey var. Yarın öbür gün İstanbul yeniden aday olursa bu adaylık başvurusunu Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi yapacak. Onun görevi. Ancak o başvuruyu yaptığında Uluslararası Olimpiyat Komitesi o ülkenin yani bizim paralimpik komitesine soruyor, diyelim İstanbul, İstanbul'da paralimpik olimpiyatları yapılabilir mi? Bu komite 'yapılamaz' derse olimpiyat oyunları da yapmak yasak. Bu bir pozitif ayrımcılık 2001 senesinden beri. Bunu anlatmakta çok zorlandık. Şimdi yeniden aynı şeyleri söyleyip bazı insanları üzmek istemem. Ama yavaş yavaş anlıyoruz. Devlet yetkililerimiz de sporla ilgili, sosyal kurumlarla ilgili bunu anlamaya çalışıyorlar, anlayacaklar inşallah. Ancak böyle olursa. Gerçi şimdi zaten 2028 gitti. 2032'ye aday olmuyoruz. Biz bu ülkede olimpiyatları yapabilir miyiz, yaparız. Ama ona göre belli bir sistem içerisine girmek lazım."