Spor Yazarları'ndan Dalgıç'a Nezaket Ziyareti

Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Okumuş ile yönetim kurulu üyeleri Gökhan Özyurtlu, Mutlu Duman ve İl Sekreteri Nuran Gani, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç'a nezaket ziyaretinde bulundular.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), Başkan Dalgıç'a amatör sporlara ve TSYD'ye verdiği destekten dolayı teşekkür ederken, 15 Aralık tarihinde düzenlenecek Yılbaşı Balosu'na davet ettiler.

Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Çeşme Belediyesi olarak her zaman sportif etkinliklere destek sağladıklarını vurgulayarak, "Çeşme Belediyesi olarak bünyemizde faaliyet gösteren spor kulübümüze ciddi destek sağlıyoruz. Amatör branşlarda ve Yaz Spor Okulları'mızda yüzlerce çocuğumuza belediye olarak her türlü katkıyı sağlıyoruz. Bunun yanı sıra ilçemizde gerçekleştirilen sportif faaliyetlerin de aktif destekleyicisi oluyoruz. Çeşme'de en son gerçekleştirdiğimiz Grand Fondo VeloTurk Bisiklet Yarışları'nda 1.500'den fazla sporcu ilçemizde pedal çevirdi. Bir başka etkinliğimiz de benim de yarışmacı olduğum Uluslararası Arkas Aegean Link Yat Yarışları büyük ilgi gördü" dedi.

Çeşme Belediye Balkanı Muhittin Dalgıç, sportif anlamda kurumsal olarak her türlü sportif organizasyona destek sağlayacaklarını da sözlerine ekledi.