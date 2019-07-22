Haberler» Güncel» Haber

Spor yazarlarından EGC'ye ziyaret

Türkiye Gazetesi Spor Yazarı Erzincanlı Gazeteci Ömer Faruk Ünal ve spor yazarı Tahir Kum, Erzincan Gazeteciler Cemiyetini (EGC) ziyaret etti.

22.07.2019 14:34 Spor yazarlarından EGC
Türkiye Gazetesi Spor Yazarı Erzincanlı Gazeteci Ömer Faruk Ünal ve spor yazarı Tahir Kum, Erzincan Gazeteciler Cemiyetini (EGC) ziyaret etti.

EGC'yi ziyaret eden Ünal ve Kum, burada Başkan Muzaffer Koşan ve Başkan Yardımcısı İbrahim Gürler ile bir süre sohbet etti.

Gazeteci Ünal, "Her yıl Temmuz aylarında memleketim Erzincan'a geliyorum. Ben Erzincan'ı ve Erzincan'da yaşayan ve bu şehre katma değer katan herkesi çok seviyorum. Bu yılda sıla-i Rahim yapmak üzere geldiğim memleketimde, basın mensubu olmamız nedeniyle bu tür ziyaretleri yapıyorum. Bu günde Erzincan Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ettik. Başkanımız Muzaffer Koşan ekibine misafirperverliklerinden ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

EGC Başkanı Muzaffer Koşan ise ziyaretten dolayı Gazeteci Ömer Faruk Ünal ve Tahir Kum'a teşekkür etti. - ERZİNCAN
Kaynak: İHA
Türkiye Gazetesi, Ömer Faruk Ünal, Muzaffer Koşan, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:16   Evinde rahatsızlanan belediye başkan yardımcısı tedavi altına alındı
16:15   Bungee jumping halatı koptu, 30 metreden yere çakıldı
16:15   Ayvalık'ta 37 mülteci yakalandı
16:15   Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü
16:15   Çanakkale ABD savaş gemisi 'USNS Yuma', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
16:14   BM'den İdlib'e 35 TIR insani yardım
16:14   İran'ın el koyduğu İngiliz tankerinin içinden ilk fotoğraf yayınlandı