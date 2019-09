Spor yeni malatyaspor, antalya hazırlıklarını sürdü

SPOR Yeni Malatyaspor, Antalya hazırlıklarını sürdüTaha AYHANMALATYA, (DHA)-Süper Lig ekibi BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligin 6'ncı haftasında Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.Ligin beşinci haftasında sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligin 6'ncı haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2'de mağlubiyet alarak 7 puan toplayan sarı kırmızılılar, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Nurettin Soykan Tesisleri'nde çalışmalarına devam etti. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, teknik- taktik antrenmanı yaptı. Sarı-kırmızılı takımda Trabzonspor maçında sakatlanan ve Alanyaspor, MKE Ankaragücü, Galatasaray karşılaşmalarında forma giyemeyen Gökhan Töre, yurt dışındaki tedavisinin ardından fizik ve kuvvet çalışmalarına başlamıştı. Töre, antrenman öncesi fizyoterapist eşliğinde düz koşu yaptı. Bireysel idmanlara başlayan Töre'nin sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiği bildirildi. MKE Ankaragücü karşılaşmasında sağ kasın adalesinden sakatlanan Thievy Bifouma'da antrenman esnasında takımdan ayrı olarak bireysel çalıştı. Fizyoterapist eşliğinde çalışan Bifouma'nın keyifli olduğu dikkatlerden kaçmadı.SAKIB İYİ VE ZEVKLİ BİR MAÇ OLACAKBtcTurk Yeni Malatyaspor'un sol bek oyuncusu Sakıb Aytaç, Antalyaspor deplasmanından iyi bir sonuçla dönmek istediklerini söyledi. İdman başlamadan önce gazetecilere açıklamada bulunan Aytaç, uzun süre forma giymediğini belirterek, bir kamp dönemi geçirdikten sonra BtcTurk Yeni Malatyaspor'a geldiğini kaydetti. Kamp dönemi geçirmesine rağmen takımla birlikte olmanın, sahada 90 dakika mücadele etmenin kolay olmadığını ifade eden Aytaç, Aytemiz Alanyaspor ilk maçımdı. Sonra MKE Ankaragücü ve Galatasaray karşılaşmalarında forma giydim. Tabii şimdi yavaş yavaş nefesim ve vücudum yerine geliyor. İlk 3 hafta hatasız oynadım diyebilirim ama daha çok şeyler yapmam gerekiyor. Kendimi biliyorum. Şimdi nefesim açıldıkça, daha çok süre aldıkça daha iyi şeyler yapabileceğimi düşünüyorum dedi.SERGEN HOCAYLA BİRLİKTE OFANSİF BİR FUTBOL OYNUYORUZAytaç, takımın ligde ortaya koyduğu performansla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, şunları kaydetti Alanyaspor maçı ilk yarı 3-0'lık bir skor ama ikinci yarıda bambaşka bir Malatya vardı. Şimdi skorlardan ziyade oyun olarak ben iyi olduğumuzu düşünüyorum. Sergen hocayla (Sergen Yalçın) birlikte ofansif bir futbol oynuyoruz. Tabii ligin daha ilk haftaları, takımların kendi performanslarını sergilemesi bir süre alıyor. İlerleyen haftalardan sonra bizim takımımızın daha iyi olacağını düşünüyorum.Uzun yıllar Antalyaspor'un formasını giydiğini anımsatan Aytaç, Antalyaspor, puan olarak sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Bizimde hem oyun hem de puan olarak iyi bir süreçten geçtiğimizi düşünüyorum. İyi ve zevkli bir maç olacak. İnşallah kazanan tarafta biz oluruz ve mutlu bir şekilde döneriz diye konuştu.FOFANA 3 PUAN İÇİN GİDİYORUZBtcTurk Yeni Malatyaspor'un sol kanat oyuncusu Moryke Fofana, Antalyaspor deplasmanına 3 puan için gideceklerini söyledi. Üç haftalık bir sakatlık dönemi geçirdiğini kaydeden Fildişili oyuncu, Sakatlık sürecinin ardından takıma geri döndüm. Takıma daha çok şey katmak istedim belki başaramadım dedi.Galatasaray karşısında aldıkları 1 puanın kendileri için iyi olduğunu dile getiren Fofana, maçın son bölümünde kendisinin kaçırdığı bir pozisyonun olduğunu, o pozisyonun gol olması halinde galipte gelebileceklerini anlattı. Fofana, futbolda galibiyetin yanı sıra beraberliğin ve mağlubiyetinde olduğunu ifade ederek, Galatasaray karşısında son dakikada gelen 1 puan için mutlu olduklarını söyledi. Kendisi için iyi bir antrenman programı uygulandığını kaydeden Fildişili kanat oyuncusu, bundan sonraki süreç için hocasının karar vereceğini belirtti. Fofana, Antalyaspor ile zorlu bir karşılaşma oynayacaklarını ifade ederek, şunları söylediTürkiye'de dışarı oynadığınız bütün maçlar zorlu geçiyor. Bu sene bakıldığında biz çok iyi bir takım olduk. Antalya deplasmanına puan ya da puanlar için gideceğiz. Tabii futbolda neler olacağını bilemeyiz ama her zaman her maça gittiğimiz gibi 3 puan için gidiyoruz.