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Spor yeni malatyaspor'da gençlerbirliği mesaisi başladı

SPOR Yeni Malatyaspor'da Gençlerbirliği mesaisi başladıTaha AYHANMALATYA, (DHA) - Süper Lig'de 19 puanla 6'ncı sırada bulunan BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligin 13'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı.

26.11.2019 17:38 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:41
SPOR Yeni Malatyaspor'da mesaisi başladı
Taha AYHANMALATYA, (DHA) - Süper Lig'de 19 puanla 6'ncı sırada bulunan BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligin 13'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı.
Süper Lig'de geride kalan 12 haftalık bölümde 19 puan toplayan ve puan tablosunda altıncı sırada yer alan BtcTurk Yeni Malatyaspor, 29 Kasım Cuma günü saat 20.30'da deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile başladı. Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana bütün futbolcular katılırken, takımda Hadebe dışında eksik bulunmuyor. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda düz koşu yapıldı. Antrenman öncesi oyuncularıyla kısa bir toplantı yapan Sergen Yalçın, futbolcularına Fenerbahçe maçının geride kaldığını, önlerinde olan Gençlerbirliği maçına odaklanmaları gerektiğini söyledi. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman taktiksel çalışmayla son buldu.
Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
Spor yeni malatyaspor'da gençlerbirliği mesaisi başladı

Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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