SPOR Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar sürüyor

SPOR Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar sürüyorTaha AYHAN / MALATYA,(DHA) - Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek BtcTurk Yeni Malatyaspor'da antrenmanlar yeniden başladı.

02.06.2020 11:11 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:17
SPOR Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar sürüyor
Taha AYHAN/ MALATYA,(DHA) - Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek BtcTurk Yeni Malatyaspor'da antrenmanlar yeniden başladı.
Yeni Malatyaspor geçtiğimiz günlerde 2 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından antrenmanlara ara vermişti. Sarı-siyahlı ekip, tekrarlanan testlerin negatif sonuç vermesinin ardından antrenmanlara yeniden başladı. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda önümüzdeki günlerde temponun artması bekleniyor.
Ligde oynadığı son 9 maçta galibiyet alamayan Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 27 ve 28'inci haftalarında iç sahada Kasımpaşa ve Göztepe'yi konuk edecek. SPOR Yeni Malatyaspor’da hazırlıklar sürüyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa, DHA, Güncel, Haber

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