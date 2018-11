Spor Yeni Malatyaspor'da, Kasımpaşa hazırlıkları başladı

15 Kasım 2018 Perşembe 18:14



Spor Yeni Malatyaspor 'da, Kasımpaşa hazırlıkları başladıTaha AYHAN MALATYA,( DHA Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Kasımpaşa ile karşılaşcak olan Evkur Yeni Malatyaspor maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.Nurettin Soykan Tesisleri'nde, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda hafif sakatlığı bulunan Murat Akça takımdan ayrı çalıştı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, hafif tempolu koşunun ardından pas çalışmaları gerçekleştirdi. Anternman öncesinde Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Ligde geride kalan 12 haftanın kendileri için iyi geçtiğini ifade eden Erol Bulut, Şuan hepimiz mutluyuz. Tabi bu sürecin kamp dönemi var. Kamp dönemini Topuk Yaylası 'nda yaptık ve çok eksik kadroyla sezona başladık. 12-13 futbolcuyla kamp dönemini bitirdik. Sakat oyuncularımız vardı, transferlerimiz zamanında gelmedi. Eksik olmamıza rağmen iyi başladık. İyi puanlar topladık. 12 haftanın sonucu şuan 21 puandayız diye konuştu.LİGİN İKİNCİ YARILARI DAHA ÇETİN GEÇİYOR Ligde şuanda bulundukları konumun kimseyi farklı düşünceye sokmaması gerektiğine dikkat çeken Bulut, 21 puanda, dördüncü sıradayız herkes farklı düşüncelere giriyor. Bence kimse o düşüncelere girmesin çünkü önümüzde daha 22 tane zorlu maç var. Bunun evvelinde ligin ilk yarısında önümüzde 5 maç var. Ligin ikinci yarıları geçen sene ve daha önceki senelere bakıldığında daha çetin geçiyor. O yüzden dikkatli olmalıyız. Biz aynı ciddiyetle işimizi doğru dürüst yapmak istiyoruz. Ben her zaman futbolcularıma aktarıyorum, onlarda işini ciddiyetle yapıyor ifadelerini kullandı.2-3 TRANSFER OLACAKDevre arasında takıma takviye yapacaklarını kaydeden Bulut, Devre arasında yapacağımız 2-3 transfer olacak. Bu isteğimizi başkanımız ve yönetimle de paylaştım. İstediğim bir kaç transfer var. İnşallah bunları gerçekleştirdiğimizde ikinci yarı sorunsuz geçecektir diye konuştu. Bulut, bir gazetecinin 'Milli maç aralarına genellikle puan kayıplarıyla giriyordunuz ancak bu milli araya Trabzonspor galibiyetiyle girdiniz. O şansızlığınızı kırdığınızı düşünüyor musunuz' sorusuna, Geçen sene göreve geldiğimde maalesef milli maç araları olduğunda bütün maçları kaybetmiştik. Geçen sezon Trabzonspor maçının 4-1, Antalyaspor maçını 3-1 kaybetmiştik. Bu sezon iyi başladık. Milli ara öncesi Demir Grup Sivasspor ile 4-4 berabere kaldık. Eksik olan taraf galip gelmemiz gerekiyordu. Bu sefer Trabzonspor karşısında aldığımız 5-0'lık galibiyetle milli araya iyi girdik şeklinde konuştu.İSTANBUL'DAN EN AZ 1 PUAN ALMA DÜŞÜNCEMİZ VARLigin 13'üncü haftasında İstanbul ekibi Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacaklarını hatırlatan Bulut, Tabi önümüze bakmalıyız, o maçlar geçti. Önümüzde Kasımpaşa maçı var. Kasımpaşa bu ligin en tempolu, atletik takımlarından birisi ve iyi bir gidişatları var. Biz hazırlıklarımızı 10 gün içerisinde yapıp, Kasımpaşa maçına iyi hazırlanmak istiyoruz çünkü oradan da en az 1 puan alma düşüncemiz var. Her zaman söylediğim gibi 1 puan, ondan sonra fazlasını alabiliyorsak onu almaya çalışacağız dedi.Bulut, ligin ilk yarısında kalan 5 maçla ilgili, daha ligin ilk yarısı bitmediği için kafasında kalan alınacak 15 puan olduğunu, o 15 puanın en fazlasını almaya çalışacaklarını söyledi. Bulut, bir gazetecinin 'İstanbul deplasmanlarında geçen sezondan buyana galibiyet alamadınız, Kasımpaşa maçıyla bu şansızlığınızı da kırabilir misiniz' sorusuna, İstanbul'da belki kazanamadık ama her maçta iyi performans sergiledik. Kazanabileceğimiz maçlar oynadık. Bu sezon deplasmanda Beşiktaş 'a 2-1 kaybettik ama gerçekten takımımız çok iyi bir maç oynadı. Son dakikalarda kaybettiğimiz bir maçtı. İnşallah bir ilki yapıp, Kasımpaşa maçında bunu değiştirebiliriz cevabını verdi.(FOTOĞRAFLI)