SPOR Yeni Malatyaspor'dan 'ücretsiz karton taraftar' kampanyası

Yeni Malatyaspor'dan 'ücretsiz karton taraftar' kampanyasıTaha AYHAN/MALATYA, (DHA) - SÜPER Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, bu hafta sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçı için hayata geçirdiği ücretsiz kampanya kapsamında, taraftarlarının fotoğraflarının bulunduğu kartonetleri...

11.06.2020 17:31 | Son Güncelleme: 11.06.2020 20:27
Yeni Malatyaspor'dan 'ücretsiz karton taraftar' kampanyası
Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - SÜPER Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, bu hafta sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçı için hayata geçirdiği ücretsiz kampanya kapsamında, taraftarlarının fotoğraflarının bulunduğu kartonetleri tribünlere yerleştirecek.
Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig, yarın yeniden başlıyor. Ligde geride kalan 26 haftalık bölümde 25 puanla 15'inci sırada yer alan BtcTurk Yeni Malatyaspor, 13 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Diğer taraftan, koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak karşılaşma için Yeni Malatyaspor Kulübü taraftarlarına jest yaptı. Türkiye'de ilk olacak kampanya kapsamında, Malatyalı taraftarlar, kulübe başvuru yaparak kendi fotoğraflarını karton üzerine ücretsiz bastıracak. 27 bin 500 kapasiteli Yeni Malatya Stadyumu'nda maçtan önce taraftarların fotoğrafları tribünlere konulacak.
Kampanyayla ilgili Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Sevdasına sahip çıkıp, takımına destek olmak isteyen taraftarlarımız ile Türkiye'de ilk defa 'ücretsiz karton taraftar' uygulamasını başlatıyoruz. Ligin kalan maçlarında tribünde sen de yerini al, mücadelemize destek ol" çağrısında bulunuldu. SPOR Yeni Malatyaspor’dan ’ücretsiz karton taraftar’ kampanyası

Kaynak: DHA

Etiketler: Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Diyarbakır’da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu’na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı? Haber
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu Haber
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
Sağlık Bakanlığı, 13 pilot ilde antikor testi uygulaması başlattı Haber
Sağlık Bakanlığı, 13 pilot ilde antikor testi uygulaması başlattı
Stanford Üniversitesi’nden yeni araştırma: Koronanın öldürücülük oranı 4 kat daha düşük olabilir Haber
Stanford Üniversitesi'nden yeni araştırma: Koronanın öldürücülük oranı 4 kat daha düşük olabilir
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu Haber
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu
Maçka Parkı’nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi Haber
Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti Haber
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Haberler››Güncel››SPOR Yeni Malatyaspor'dan 'ücretsiz karton taraftar' kampanyası - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:24: Son Dakika: Türkiye'de 11 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 987 yeni vaka tespit edildi - Haber 20:23: FLAŞ - Haber 20:23: Zabıta ekipleri kahvehaneleri denetledi - Haber 20:22: Tosya Kaymakamlığı'nda KÖYDES encümen üye seçimi yapıldı - Haber 20:22: Domaniç'te bir saatte metrekareye 30 kilo yağış düşmüş - Haber 19:44: Sağlık Bakanlığı, 13 pilot ilde antikor testi uygulaması başlattı - Haber 19:40: Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu - Haber 19:03: Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi - Haberler 17:24: Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı? - Haberler 16:49: Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı - Haber