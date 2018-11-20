Spor Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçına hazırlanıyor

20 Kasım 2018 Salı 16:42



20 Kasım 2018 Salı 16:42

Spor Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçına hazırlanıyorTaha AYHANMALATYA, (DHA) -Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.Nurettin Soykan Tesisleri'nde, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, hafif tempolu koşunun ardından pas çalışması yaptı. Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, milli maç nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek istediklerini kaydederek, Birkaç gün izinden sonra takım toplandı. Günde çift idmanla antrenmanlarımızı gerçekleştirdik. Geçtiğimiz hafta sonu da U-21 takımına karşı hazırlık maçı oynadık. Güzel geçti, takım iyi çalıştı. Bugünden itibaren başlayarak Kasımpaşa maçı hazırlıklarımızı sürdürüyoruz diye konuştu.BU TAKIM SADECE 1 FUTBOLCUYA BAĞLI DEĞİLBulut, birkaç sakat futbolcularının bulunduğunu ifade ederek, Guilherme hafif sakattı. Bugün antrenmana katılıyor. Donalt'ın sakatlığı devam ediyor. Öyle ufak tefek birkaç sakatımız var. Ertaç'ın sakatlığı halen devam ediyor. Tabi onların en kısa zamanda bize katılmalarını umut ediyoruz. Oynayan futbolcular sakatları aratmadı. İyi bir performans gösterdiler ama bizim takımda 22 futbolcuyuz. Herkes hazır olmak zorunda. Bu takım sadece 1 futbolcuya bağlı değil, 1 futbolcu olmadığında öbür futbolcu onun görevini aynı şekilde yerine getirmeye çalışıyor şeklinde konuştu.KASIMPAŞA'DAN ELİMİZ BOŞ DÖNMEK İSTEMİYORUZBu ligin en tempolu, en atletik takımının Kasımpaşa olduğunu belirten Bulut, Ligin en çok gol atan takımı Kasımpaşa. O yüzden ona karşı önemlerimizi alacağız, üzerinde çalışacağız. Tabi Kasımpaşa'ya İstanbul'a gittiğimizde elimiz boş dönmek istemiyoruz dedi.