Spor yeni malatyaspor'lu jahovic ve farnolle: her maçı tek tek alacağız

Yeni Malatyaspor'lu Jahovic ve Farnolle: Her maçı tek tek alacağızTaha AYHAN/MALATYA, (DHA) - SÜPER Lig'de 16 puanla 3'üncü sırada bulunan BtcTurk Yeni Malatyaspor, 10'uncu haftada deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-siyahlı takımın forvet oyuncusu Adis Jahovic ile kalecisi Fabien Farnolle, deplasmanda iki hafta üst üste oynayacakları Kasımpaşa ve Göztepe karşılaşmalarını kazanacaklarını belirterek, "Her maçı tek tek alacağız" ifadelerini kullandı.Süper Lig'de geride kalan 9 haftalık bölümde 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak 16 puan toplayan ve 3'üncü sırada yer alan BtcTurk Yeni Malatyaspor, 3 Kasım Pazar günü saat 16.30'da deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu olacak. Yeni Malatyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılan antrenmana bütün futbolcular katıldı. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman taktik çalışmayla sona erdi.Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman öncesi oyuncularıyla saha ortasında kısa bir toplantı yapan teknik direktör Sergen Yalçın, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının geride kaldığını ve Kasımpaşa ile deplasmanda zorlu bir 90 dakika oynayacaklarını belirtti.JAHOVİC: HER MAÇI TEK TEK ALACAĞIZİdman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yeni Malatyaspor'un forvet oyuncusu Adis Jahovic, bireysel ve takım başarısında ekip ruhunun önemine dikkat çekti. Jahovic şunları söyledi:"Biz burada bir takımız, hepimizin başarısı bu. Benim gol atmamdaki başarı da onlara ait. Kendi performansıma gelince; her sene bir üstüne koymaya çalışıyorum. Bazı şeyler yolunda gitmez; bugün her şey yolunda gidiyor. Hiçbir zaman bilemezsiniz sizi nasıl bir sezon bekleyecek ama ben her zaman maksimum performansımı veriyorum. İdmanda olsun, maçta olsun hep zirveyi hedefliyorum. Onun için inşallah bu sezon da güzel geçer ve başladığı gibi de güzel biter. Ofansif bir takımız, Sergen hocanın taktiği doğrultusunda ofansif bir sisteme yakın oynuyoruz. Tabii ki ofans demek defansı unutmak değil. İkisini de iyi yaptığımızı düşünüyorum. Bu şekilde devam edersek iyi bir yerde bitireceğimizi umuyorum çünkü gol atmadan maç kazanamıyorsunuz. Biz bunu şu ana kadar çok iyi bir şekilde gösterdik. Çalışmalarımızı ona göre sürdürüyoruz, devam ediyoruz. İnşallah sezon sonuna kadar böyle gider. Her zaman çıktığımız gibi maçlara bu maça da öyle çıkacağız. İki tane zorlu deplasmanımız var. Her maçı tek tek alacağız öncelikle. Diğer maçlarda ne yaptıysak o maçlarda da aynı şeyi tekrarlayacağımızı umuyorum ve iyi bir sonuçla iki maçtan da çıkacağımızı umut ediyorum."FARNOLLE: İSTEDİĞİMİZİ ORTAYA KOYACAĞIZYeni Malatyaspor'un kalecisi Fabien Farnolle de takımın iyi gitmesinin kendileri için çok önemli olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:"Ben de bu başarıda yardım edebiliyorsam ne mutlu bana. Ben her zaman yaptığımı işi yapmaya devam edeceğim. Bu takım için ne kadar top kurtarabilirsem o kadar daha iyi olurum. Öncelikle bazı şeyleri garanti altına almamız lazım. Bir an önce bir sürü puan toplayıp bazı şeyleri garantiledikten sonra üst tarafları zorlamaya çalışacağız. Bazı şeyleri gerçekleştirmeye çalışacağız, kafamızda olan fikirleri gerçekleştirmeye çalışacağız. Öncelikle iki tane zorlu maç bekliyor. Çünkü iki takımın da aşağıdan kurtulma çabası var. Öncelikle her maçı tek tek alacağız. Artık bütün rakipler bizi ciddiye almaya başladı. Çok iyi bir takım olduğumuzu herkes biliyor. Onun için bize hazırlıkları farklı oluyor bu son zamanlarda özellikle. Maça konsantre olmamız çok önemli olacak. Biz her zamanki istediğimizi ortaya koyacağız ve sonuçların iyi olmasını bekleyeceğiz iki maçta da."Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edecek.