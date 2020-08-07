SPOR Yeni sezona Bolu'da hazırlanan Samsunspor'da hedef şampiyonluk

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Adnan KARABULUTGEREDE(Bolu),(DHA)-

BOLU'nun Gerede ilçesinde kamp yapan TFF 1. Lig ekibi Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Samsunspor'u yıllardır hayalini kurduğumuz Süper Lig'e taşıyacak kadroyu oluşturacağız ve inşallah önümüzdeki sene şampiyonluğun en büyük adayı olarak bu köklü camiayı, bu şanlı camiayı Süper Lig'e, hak ettiği yere taşıyacağız dedi.

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor, erken başladığı sezon hazırlıklarının 2'nci etabına Bolu'nun Gerede ilçesinde günde çift antrenmanla devam ediyor. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde çalışmalarını 14 Ağustosa kadar Bolu'da sürdürecek olan Samsunspor, oynayacağı iki hazırlık maçının ardından sezon çalışmalarına kendi tesislerinde devam edecek.

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, tempoyu artırdıklarını ve transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, 'Ayın 4'ünde toplandık ve yine yoğun bir şekilde, biraz daha tempoyu artırdık. Aramıza yeni arkadaşlarımız da katıldı. İnşallah birkaç gün içerisinde yeni transferlerimizle de anlaşmalar imzalanır. Onlar da aramıza katılırlar ve burada ikinci bölüm çalışmalarımızı yine çok güzel bir ortamda, serin bir havada güzel bir şekilde gerçekleştiririz. Kampın son bölümüne doğru 2 hazırlık maçımız olacak. Onlar da 15'inde Kocaelispor'la oynayacağız.18'inde bir hazırlık maçı organizasyonumuz daha var. 1-2 takımla görüşmelerimiz devam ediyor. Onları oynayıp 3 günlük izinden sonra Samsun'da yenilenen, çok modern hale gelen kendi tesislerimizde çalışarak Samsunspor'u yıllardır hayalini kurduğumuz Süper Lig'e taşıyacak kadroyu oluşturacağız ve inşallah önümüzdeki sene şampiyonluğun en büyük adayı olarak bu köklü camiayı, bu şanlı camiayı Süper Lig'e, hak ettiği yere taşıyacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Şunu çok samimi şekilde söylemek istiyorum, tabi ki taraftarlarımız bizi merakla takip ediyorlar. Transfer konusunda beklentileri var. Kimsenin endişesi olmasın. Çalışmalarımız bu yönde, bu doğrultuda devam ediyor. Herkes rahat olsun ve bize sonuna kadar güvensinler, destek olsunlar' şeklinde konuştu.

Sağlam, Süper Lig'den güçlü rakiplerinin düşmemesinin avantaj gibi göründüğünü ancak maçların oynanmadan kazanılmadığını ifade ederek, 'Süper Lig 21 takımla oynanacak ama bizim ligimiz 18 takımla oynanacak. Tabii ki Kayserispor gibi, Malatyaspor gibi, Ankaragücü gibi 3 tane köklü camianın rakibimiz olmaması bizim için kağıt üzerinde bir avantaj gibi görünüyor ama futbolun şöyle bir kuralı var, maçlar kağıt üzerinde kazanılmıyor. Oynanmadan kazanılmıyor. Dolayısıyla hiç konsantrasyonumuzu bozmadan, tamamen tüm enerjimizle, çok ciddi bir şekilde bu sezona hazırlanacağız, başlayacağız ve aynı ciddiyetle devam edip inşallah yolun sonunda da şampiyonluğa ulaşacağız' diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Lig takımlarına getirdiği harcama kısıtlamasıyla ilgili yorum yapan Sağlam, 'Kulüplerimiz zaten birçoğu şu anda ekonomik anlamda çıkmaz içerisinde. Çok kötü durumdalar. Yani bu durumun daha da kötüye gitmesi adına federasyon da çalışıyor. O yüzden tabii çok ince bir konu. Bir taraftan o kulüplerin daha iyi kadrolar kurup kendi ekonomilerini toparlaması için başarı elde etmesi gerekiyor. Ama yıllarca hep insanlar bu beklenti ile maalesef işte bu karanlık sona doğru devam ettiler. Harcama limitleri kulüplerin istediği gibi olsun. Onlar da bu limitleri çok düzgün bir şekilde, doğru bir şekilde kullansınlar ve bu içinde bulundukları çıkmazdan güzel başarıları elde ederek, ekonomik anlamda kazançlar elde ederek çıkmayı başarabilsinler. Temennimiz bu. Bugüne kadar olmadı, yapamadılar ama inşallah bundan sonrasını yaparlar' ifadelerini kullandı.