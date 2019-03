Spor Yıldıray Baştürk Milli Takımın Başında Yerli Hoca Olması Doğru Karar

Kaynak: DHA

Spor (ÖZEL) Yıldıray Baştürk Milli Takımın başında yerli hoca olması doğru kararŞenol hocaya hayırlı uğurlu olsun. Kesinlikle doğru bir karar. Şenol hocanın Milli Takımı tekrar iyi yerlere getireceğine inanıyorum Fatih Terim 'in 2008 kararı beni çok üzmüştüFutbolu erken bıraktığımı düşünüyorum Mesut Özil doğru olanı yaptıAhmed Kutucu çok yetenekli ve karakterli bir oyuncu. Daha da başarılı olacaktırTemel ELCİVAN - DORTMUND DHA2002 FIFA Dünya Kupası 'nda 3'üncü olan Milli Takımın kadrosunda yer alan eski futbolcu Yıldıray Baştürk, Şenol Güneş 'in Milli Takımın başına gelmesi doğru bir karar. Şenol hocanın tekrar Milli Takımı iyi yerlere getireceğine inanıyorum dedi.Eski milli futbolcu Yıldıray Baştürk, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.FUTBOLU ERKEN BIRAKTIĞIMI DÜŞÜNÜYORUMFutbolu erken bıraktığını belirten Baştürk, Futbolu bıraktığım dönemde, 'acaba erken mi oldu' diye kendime sorduğum anlar oldu. Ama bildiğiniz gibi 30 yaşından sonra daha çok sakatlıklar yaşamaya başladım. İstediğim performansı sahaya yansıtamamak ve sonrasında yaşanan sakatlıklar beni bu karara zorladı. Sonrasında da futbolu bıraktım. Şimdiki düşüncelerim olsaydı, biraz daha futbol oynamak isterdim diye konuştu.TERİM'İN 2008 YILINDAKİ KARARI BENİ ÇOK ÜZMÜŞTÜMilli Takım ile yollarınızın ayrılması, futbolu bırakmanızda bir etken oldu mu sorusuna ise Yıldıray Baştürk, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası için hazırlanan Milli Takım kadrosundan, Fatih Terim tarafından son anda çıkarılmıştım. Tabii ki çok anormal moral bozukluğu oldu, ama futbolu bundan dolayı bıraktım diyemem. Belki bu moral bozukluğu ile sakatlıkların arttığını söyleyebilirim. Elbette Fatih Terim'in o zaman ki kararı, haliyle beni çok üzdü. Ancak saygı duymak gerekiyor, büyük futbolcular da böyle kararlarla karşılaşabiliyor yanıtını verdi.ŞENOL HOCA MİLLİ TAKIMA İYİ GELECEK2002 FIFA Dünya Kupası'nda 3'üncü olan Milli Takım kadrosunda yer alan Yıldıray Baştürk, Şenol Güneş'in tekrar Milli Takımın başına getirilmesiyle ilgili soru üzerine şu ifadeleri kullandı;Şenol hoca, Milli Takımın en iyi olduğu dönemde görev yaptı. 5-6 yıl birlikte çalıştık. Müthiş bir insan. Çok iyi bir teknik adam, çok iyi bir eğitimci. Milli Takımda başarılı olacağını biliyorum, bunu da inanarak söylüyorum. Zaten Milli Takımın başında yerli hoca olması lazım. Şenol hocaya hayırlı uğurlu olsun. Kesinlikle doğru bir karar. Şenol hocanın milli takımı tekrar iyi yerlere getireceğine inanıyorum.BEN HER ZAMAN HAZIRIM Almanya 'da futbola başlayan ve yıllarca Bundesliga'da top koşturan Yıldıray Baştürk, DHA muhabirinin 'Yeni yapılanacak olan Milli Takımın çalışma ekibi için teklif gelirse bunu değerlendirir misin' yönündeki soru üzerine de, Milli Takımın bana ihtiyacı olduğunda, özellikle Almanya'da yapabileceklerimle her zaman hazır olduğumu ifade ettim. Geçmişte bazı görüşmeler de olmuştu, ama ileri gidilmedi. Şenol hoca, Almanya bölgesiyle ilgili bir kadro oluşturmak isterse, ben böyle bir görevi üstlenebilirim. Almanya'da 7 yaşından bu yana sahalardayım, burada kulüplerin durumunu iyi bilen birisiyim. Şimdi de Bundesliga, ikinci lig ve alt ligleri yakından takip ediyorum. Özellikle 5-6 yıldır da genç takımlara vakit ayırdım, onları gözlemliyorum. Nerede, hangi kulüpte Türk gencinin olduğunu çok iyi biliyorum dedi.MESUT DOĞRU OLANI YAPTIYıldıray Baştürk, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamalarda Almanya'da uzun süre tartışılan ve ardından Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararı alan Mesut Özil il ilgili de, Mesut, Alman Milli Takımı'nı bırakmakla doğru bir hamle yaptı. Kendisine büyük bir haksızlık ve baskı yapıldı. Bunları Dünya Kupası oynanırken bile sürdürdüler. Sadece Mesut'a odaklı olumsuz eleştiri, hatta saldırılar oldu. Bunu da en çok Alman medyası yaptı. Çok baskı altına alındı, o da doğru bir kararla Milli Takımı bıraktı. Mesut konusuna değinilmişken, çok takip edilir, erken de davranılırsa, buradan çok sayıda oyuncu genç milli takımlara, dolayısıyla A Milli Takıma kazandırılabilir. Ama bunun için çok iyi bir tarama ve takip gerekiyor şeklinde konuştu.AHMED DAHA DA BAŞARILI OLACAKSchalke04 Kulübü'nde forma giyen genç golcü Ahmed Kutucu ile ilgili olarak da Baştürk, Ahmed çok yetenekli ve çok karakterli bir oyuncu. Başarılı olacağını çok önceden söylemiştim. İyi başlangıç yaptı, hak ettiği şansı buldu ve bunu da çok iyi değerlendirdi. Çok çalışarak buralara geldiğini biliyorum. Hala çok öğrenmeyi isteyen, arzulayan bir futbolcu. Bundan sonrası daha zor olabilir ama çok başarılı ve iyi bir oyuncu olacağına inanıyorum diye konuştu.BAŞTÜRK'TEN TÜRKÇE DERSLERİNE DESTEKAlmanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ndeki Alman devlet okullarından verilen Türkçe derslerine katılımın az olması nedeniyle başlatılan kampanyaya, eski milli futbolcu Yıldıray Baştürk de destek verdi.Essen Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği tarafından Dortmund Türk Eğitim Merkezi'nde dün düzenlenen Türkçe Dersine Kaydını Yap, İmzanı Kap adlı etkinliğe katılan Yıldıray Baştürk, Türkçe dersi için kayıt formunu dolduran öğrencilere imza verdi.EŞİM ÇOCUKLARIMIZLA ALMANCA, BEN İSE TÜRKÇE KONUŞUYORUMTürk öğrenci ve velileriyle 2 saat birlikte vakit geçiren ve salonda vatandaşlardan oldukça ilgi gören eski milli futbolcu, Türkçe derslerine katılımın artmasıyla ilgili yapılan kampanyaya severek katıldığını vurgulayarak, Bu konuda çok hassasım. Çünkü benim de 4, 6 ve 7 yaşlarında 3 çocuğum var. Evde çocuklarla üç yaşına kadar sadece Türkçe konuşuldu. Kreşe başladıktan sonra çocuklar Türkçe'yi unutma değil, ama daha az konuşmaya başladılar. Ben de eşimle bir karar aldım, evde o çocuklarla Almanca, ben ise Türkçe konuşuyorum. Bu metodu da başka ailelere öneriyoruz. Durum böyle iken Essen Başkonsolosu Şener Cebeci ile 1 ay önce buluştuk. Türkçe destleriyle ilgili kampanyaya katılmamı teklif ettiğinde de severek kabul ettim ve bugün de buradayım ifadelerini kullandı.