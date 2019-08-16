Haberler» Güncel» Haber

SPOR Yıldırım Mert Çetin, Roma'da sağlık kontrolünden geçti

SPOR Yıldırım Mert Çetin, Roma'da sağlık kontrolünden geçtiANKARA DHA - Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki savunma oyuncusu Yıldırım Mert Çetin, Cengiz Ünder'in de forma giydiği Roma'da sağlık kontrolünden geçirildi.

16.08.2019 12:08
SPOR Yıldırım Mert Çetin, Roma'da sağlık kontrolünden geçti
SPOR Yıldırım Mert Çetin, Roma'da sağlık kontrolünden geçti
ANKARA DHA - Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki savunma oyuncusu Yıldırım Mert Çetin, Cengiz Ünder'in de forma giydiği Roma'da sağlık kontrolünden geçirildi.
Futbolcuyla anlaşan İtalyan ekibinin, Ankara temsilcisiyle de büyük oranda anlaşma sağladığı öğrenilirken, resmi açıklamanın gün içinde yapılması bekleniyor. Yıldırım Mert Çetin'in 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.
Geçen sezon TFF 1'inci Lig'de Gençlerbirliği formasıyla 26 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 1 gole imzasını atmıştı.
SPOR Yıldırım Mert Çetin, Roma'da sağlık kontrolünden geçti

Gençlerbirliği, Cengiz Ünder, Mert Çetin, Roma, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:21   Elektrik sorununu çözen ekibi kemençe ile karşıladılar
12:21   Oyuncak satarak, sokak hayvanlarını besliyor
12:21   Mega yat "Flying Fox"a 200 bin litre yakıt ikmali
12:20   SAMSUN Oyuncak satarak, sokak hayvanlarını besliyor
12:19   Küçükçekmece'de sanat ve meslek kursları devam ediyor
12:19   (Özel) Sular çekilince köy ortaya çıktı
12:19   AKUT Yönetim Kurulu Üyesi Boz: "20 yıl geçti ama halkımız halen gerektiği kadar önlem almıyor" -...