Haberler» Güncel» Haber

SPOR Yukatel Denizlispor - Göztepe: 0-0

Göztepe: 0-0Satılmış AKKAŞ / AFYONKARAHİSAR, (DHA) - Süper Lig'de mücadele edecek Yukatel Denizlispor ile Göztepe, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

01.08.2019 21:14
SPOR Yukatel Denizlispor - Göztepe: 0-0
Göztepe: 0-0
Satılmış AKKAŞ/ AFYONKARAHİSAR, (DHA) - Süper Lig'de mücadele edecek Yukatel Denizlispor ile Göztepe, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
Afyonkarahisar Zafer Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Yukatel Denizlispor, Stachowiak, Lopes, Oğuz Yılmaz, Sapunaru, Bergdich, Aissati, Murawski, Sedat Şahintürk, Recep Niyaz, Mehmet Akyüz ve Rodallega ilk 11'i ile çıktı. Göztepe ise Pimparel, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Tarauco, Berkan Emir, Castro, Poko, Deniz Kadah, Halil Akbunar, Serdar Gürler ve Eren Derdiyok ilk 11'i ile başladı. Karşılaşmanın ilk yarısına her iki takım da etkili başlamasına rağmen gol yollarında etkili olamadı. Maçın ikinci yarısında her iki takım hücum anlayışı ile sahada mücadele etti. İki takım da ikinci yarıda yakaladığı pozisyonları gole çeviremeyince karşılaşma golsüz berabere tamamlandı.

Denizlispor, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:12   Ankara'da "Kıbrıs Resepsiyonu"
23:10   DEVRİLMESİN DİYE ASKIDA KALAN AMBULANSIN ÜZERİNE ÇIKTILAR
23:09   9 yaşındaki Alperen'e, sokak köpeği saldırdı
23:09   Polis memurundan kaplumbağaya şefkat eli
23:09   KKTC Milli Günü resepsiyonu
23:08   Devrilmesin diye askıda kalan ambulansın üzerine çıktılar
23:07   "Geniş Aile Komşu Kızı" filminin özel gösterimi yapıldı