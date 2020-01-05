Haberler » Güncel » Spor yukatel denizlispor hazırlıklarını sürdürüyor - Haber

Spor yukatel denizlispor hazırlıklarını sürdürüyor

SPOR Yukatel Denizlispor hazırlıklarını sürdürüyorİbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER ANTALYA (DHA) - Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'nın Serik ilçesinde hazırlanan Yukatel Denizlispor, hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü.

05.01.2020 20:04 | Son Güncelleme: 05.01.2020 20:07
SPOR Yukatel hazırlıklarını sürdürüyor
İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER ANTALYA (DHA) - Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'nın Serik ilçesinde hazırlanan Yukatel Denizlispor, hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü.
Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde 20 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman düz koşuyla başladı ve sonrasında ısınma hareketleri yapıldı. Antrenman orta sahadaki pas oyunuyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışması ve çift kale maç yapıldığı öğrenildi.
YEŞİL SİYAHLILARDA 3 EKSİK
Süper Lig'in ikinci yarısına iddialı bir giriş yapmak isteyen Yukatel Denizlispor'da Cristian Sapunaru, Isaac Sackey ve Zakarya Berdich sakatlıkları nedeniyle antrenmanda yer almadı.
Yukatel Denizlispor ligin ikinci yarısı için hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenman ile sürdürecek.
Spor yukatel denizlispor hazırlıklarını sürdürüyor

Denizlispor, Bora Füzesi, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

20:44   İran, ABD'ye destek vermekle suçladığı Almanya'yı kınadı - Haber
20:42   BAĞCILAR'DA FECİ KAZA: BARİYERLER OTOMOBİLE OK GİBİ SAPLANDI - Haber
20:40   Irak, ABD'yi BM Güvenlik Konseyi'ne şikayet etti - Haber
20:40   Çin'de "gizemli solunum yolu hastalığı"nda vaka sayısı 59'a yükseldi - Haber
20:39   Güney Marmara'nın kuzeyine yağış, batısına kar uyarısı - Haber
20:10   9 günde 4 defa cezaevinden kaçan şahıs, tutuklanarak yine aynı cezaevine gönderildi - Haber
20:03   Adıyaman'ın Sincik ilçesi ve Sivas'ta eğitime 1 gün ara verildi - Haber
19:18   Öldürülen doktorun hayat hikayesiyle ilgili acı gerçekler ortaya çıktı - Haber
18:02   Irak Meclisi'nde Mukteda es-Sadr, ABD Büyükelçiliği'nin kapatılmasını istedi - Haber
17:19   Meteoroloji'den birçok ile kar yağışı uyarısı! Gece yarısından itibaren etkisini artıracak - Haber
5.01.2020 20:45:47