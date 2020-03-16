SPOR Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs mesajı
SPOR Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs mesajı(Tür: Spor)
16.03.2020 23:06 | Son Güncelleme: 16.03.2020 23:07
SPOR Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs mesajı
(Tür: Spor)
(Tür: Spor)
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :SPOR Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs mesajı
Etiketler : Yusuf Yazıcı, Güncel
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