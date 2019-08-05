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SPOR Yusuf Yazıcı'ya Trabzon'da coşkulu uğurlama

SPOR Yusuf Yazıcı'ya Trabzon'da coşkulu uğurlamaVIDEO YOKTolga SAĞLAM - TRABZON DHAFransız ekibi Lille ile transfer görüşmesi için yapmak için Trabzon'dan ayrılan Yusuf Yazıcı'yı çok sayıda taraftar yolcu etti.

05.08.2019 10:55
SPOR Yusuf Yazıcı'ya Trabzon'da coşkulu uğurlama
SPOR Yusuf Yazıcı'ya Trabzon'da coşkulu uğurlama
VIDEO YOK
Tolga SAĞLAM - TRABZON DHA
Fransız ekibi Lille ile transfer görüşmesi için yapmak için Trabzon'dan ayrılan Yusuf Yazıcı'yı çok sayıda taraftar yolcu etti.
Yusuf Yazıcı'yı Trabzon Havalimanı'nda pankart açarak meşalelerle karşılayan çok sayıda Bordo-mavili taraftarlar, sarılarak helalleştikleri oyuncuya destek verdi.
Taraftarlara teşekkür eden Yazıcı da, Şunu unutmayın ki ben gidiyorsam sizlerin sayesinde transfer oluyorum. Sizler benim her şeyimsiniz. Bir Erdoğdulu arkadaşınız olarak, bir kardeşiniz olarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye gidiyorum. Lütfen desteğinizi esirgemeyin ifadelerini kullandı.

Yusuf Yazıcı, Trabzon, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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