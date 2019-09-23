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Spor zeytinburnu belediyespor, kıtalararası buz hokeyi kupası a grubu'nda ikinci oldu

SPOR Zeytinburnu Belediyespor, Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası A Grubu'nda ikinci olduKıtalararası Buz Hokeyi Kupası A Grubu maçları tamamlandıİSTANBUL, (DHA) - Zeytinburnu Belediyespor, Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası A Grubu'nu ikinci olarak tamamladı.

23.09.2019 10:02
SPOR Zeytinburnu Belediyespor, Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası A Grubu'nda ikinci oldu
Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası A Grubu maçları tamamlandı
İSTANBUL, (DHA) - Zeytinburnu Belediyespor, Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası A Grubu'nu ikinci olarak tamamladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Silivrikapı Buz Pisti'nde 19-22 Eylül tarihleri arasında oynanan A Grubu maçları sona erdi. Sırbistan'dan Kızılyıldız, Bulgaristan'dan Irbıs-Skate ve İzlanda'dan Skautafelag Akureyrar takımlarıyla karşılaşan Zeytinburnu Belediyespor, grubu ikinci sırada tamamladı. Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ise grupta birinci oldu. Kızılyıldız, 18-20 Ekim tarihleri arasında Ukrayna'nın Brovay kentinde Romanya, Ukrayna ve Letonya takımlarının yer alacağı üst grup maçlarına katılacak.
Spor zeytinburnu belediyespor, kıtalararası buz hokeyi kupası a grubu'nda ikinci oldu

Sırbistan Karadağ, Zeytinburnu, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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