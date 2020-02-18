Spora Acilci Bakış Sempozyumu düzenlenecek

Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER), 28 Mart'ta Spora Acilci Bakış isimli sempozyum düzenleyecek.

ATUDER'den yapılan açıklamaya göre, müsabaka ya da antrenman sırasında ortaya çıkabilecek medikal sorunları yönetmek için gereken bilgilerin modern bakış açısıyla ele alınacağı etkinlik, İstanbul'daki Göktürk Gençlik ve Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

ATUDER Başkanı Prof. Dr. Başar Cander ve Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Bayraktar'ın başkanlığını üstlendiği sempozyuma, Fenerbahçe, Beşiktaş, MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Bursaspor, Osmanlıspor ve Menemenspor kulüplerinin doktorları da katılacak.

Kaynak: AA