"Spora Destek Önceliğimiz"

Geçen 15 yılda 220'yi aşkın spor tesisini Bursa'ya kazandırdıklarını, gençlerin yapılan yatırımlar vasıtasıyla çeşitli spor dallarına yönlendirildiğini belirten Başkan Aktaş, "Bu kültürü yaygınlaştırmak, sporu kırsal mahallelere kadar yaymak gibi bir hayalimiz var. İnşallah 31 Mart'tan sonra göreve tekrar seçildiğimizde, hayallerimizin gerçekleşmesi için güçlü adımlar atacağız" dedi.

Bursa'da amatör kulüplerde yöneticilik yapan 500 spor adamı, Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun (BASKF) etkinliğinde buluştu. BASKF Başkanı Osman Kılıç'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantının onur konuğu Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş oldu.

Kırsal mahallelere saha

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, Bursalı çocuk ve gençlere spor yaptırmanın derdinde olduklarını söyledi. Geçen 15 yıllık süreçte gerek Hikmet Şahin gerekse Recep Altepe döneminde spora ciddi yatırımlar yapıldığını, 220'yi aşkın spor kompleksi ile tesisin Bursalı çocuklarla, spor düşkünleriyle buluşturulduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Ne kadar çok çocuğumuza spor yaptırırız, işin bu kısmındayız. 17 ilçenin salonunun olup olmaması bizim derdimiz. Nüfusu 10 bin de olsa, Osmangazi gibi 862 bin de olsa her ilçe için farklı aktivite alanlarının olması kaçınılmaz bir gerçek. Bırakın ilçeyi, kırsal mahallelerde dahi gençlerimizin ter akıtacağı sahalara ihtiyacımız var. Allah korusun, onları buralara sevk etmezsek, nereye sevk olunacaklarını buradaki kulüp temsilcisi ağabeylerimiz benden çok daha iyi biliyor. 31 Mart sonrasında tekrar bu görev nasip olursa, bu sistemleri geliştireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

"Gençler bizim geleceğimiz"

Başkan Alinur Aktaş, konuşmasında, amatör spor kulüplerinin arkasında olmayı görev bildiklerini kaydetti. İşi doğru yapan, gençlere fayda sağlayan her kulübü baş tacı olarak gördüklerini belirten Başkan Aktaş, "Bursa'daki 230 kulübün çocuk ve gençlerimize dokunma çalışmaları var. Bu çabaları yabana atamayız" şeklinde konuştu. Göreve gelir gelmez acil ihtiyaçların giderilmesi yönünde kulüplere 1 milyon 200 bin TL'lik maddi destekte bulunduklarını vurgulayan Başkan Aktaş, "Başarı, burada artı etki eden unsur olacak. Ortada başarı varsa, bunun karşılıksız kalmaması lazım. Şu anda 30-40 kulübün maddi sıkıntısının giderilmesi söz konusu. 1-2 gün içinde hallolacak inşallah. Yine alt yapısı olup da üst yapıda takımı bulunmayan kulüplere malzeme yardımı konusunda hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Bu tür çalışmaların devamı artarak gelecek. Bir kulüpte 50, diğerinde 80, bir başkasında 100 gencimiz var. Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Dolayısıyla hayatlarının en verimli çağlarını dolu dolu geçirmeliler. Bu yönde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Aktaş'a teşekkür plaketi

BASKF Başkanı Osman Kılıç da toplantı çerçevesinde söz alarak, meslektaşlarını selamladı. Bursa'nın amatör sporda Türkiye'nin kalbi olduğunu dile getiren, 140 kulüp, 1100 antrenör, 400 hakem ve 5000 sporcunun faaliyetlerine devam ettiğini vurgulayan Kılıç, "Büyükşehir Belediyesi, amatör spora yönelik büyük yatırımlar yapıyor. Bizlere bugüne kadar çok ciddi anlamda katkılar sağlandı. Umuyoruz ki arkası gelecektir. Sayın başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Kendilerine, çalışmalarında can-ı gönülden başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu.

Toplantıda Gürsu Yenidoğan Spor Kulübü yöneticileri, amatör spora sağladığı katkılar nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür plaketi takdim etti.

Kaynak: Bültenler