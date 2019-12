SPORCU AİLELER - Ailece büyük yükün altına girdiler

Bir dönem milli takım antrenörlüğü de yapan Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halter Antrenörü Yasin Aydın , 13 ve 10 yaşındaki iki erkek çocuğunu da halterci yaparak, kendisinin yaşadığı milli duyguları çocuklarına da aşılıyor.Uzun yıllar hem sporcu olarak hem de antrenör olarak Türkiye için ter döken Aydın, kendisini sporcu yetiştirmeye adayarak Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halter Antrenörlüğü görevini üstlendi.Burada birçok sporcu yetiştiren ve milli takıma kadar yükselmelerine imkan sağlayan Aydın, gün içinde okuldan çıkan çocuklarını da antrenmanlara getirerek diğer sporcuları örnek almasını istedi.Aydın'ın, önce büyük oğlu Onurcan Ahmet diğer sporcularla ağırlıkları kaldırmaya başladı. Bu sporda oğlunun ilerleyebileceğini düşünen Aydın, Enes Efe'yi de çalıştırmaya başladı.Türkiye çapında düzenlenen turnuva ve şampiyonalarda derece alan çocuklarının azmini gören Aydın, çocuklarının da hocası oldu."Güzel bir karar aldığımıza inanıyorum"Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatının çok büyük bir bölümünün halter sporuyla geçtiğini ve bu sporu çocuklarına da öğretmek istediğini söyledi.Çocuklarının babalarından örnek alarak hevesle bu sporu seçtiğini vurgulayan Aydın, "Önce büyük çocuğum Onurcan'la başladık. Tabii her çocuğun olduğu gibi hayali futboldu. Futbolla başladı, olmadı. Güreş oldu. Bir de okuldan çıktıkları zaman benim yanımda oluyorlar. O dönemde eşim de çalışıyordu. Mecburen salona geliyorlardı. Güreşti, futboldu derken baktık olmadı. Belli bir süre başladık. Halter yaptık. Değişik branşları da tatsın diye. En son kararımızı da verdik. 'Baba ben senin gittiğin yoldan gideceğim.' dedi. 'Halterci olacağım, milli takıma gitmek istiyorum. İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum.' dedi. 'Tamam' dedik biz de öyle bir karar verdik. Şu anda da o yolda ilerliyoruz. Güzel bir karar aldığımıza inanıyorum." diye konuştu.Büyük oğlunun ardından küçük oğlunun da özentiyle spora başladığının altını çizen Aydın, şunları kaydetti:"Küçük çocuğum da bu sefer ağabeyi antrenmanlarını yaparken 'Ben de bir tane hareket yapayım mı?' gibi sözler sarf ederek 1-2 derken yavaş yavaş onu da başlattık. Enes Efe de başladı. Şu an ailece spor yapmaya devam ediyoruz. Büyük çocuğum geçen sene Minikler Türkiye Şampiyonası'nda bir altın, bir gümüş madalya aldı. Bu sene de ufak bir sakatlığı vardı. Nevşehir'de yapılan yarışmada kıl payıyla madalya kaçırdı. Tabii hedefimizden şaşma yok. Yolumuza devam ediyoruz. ""Bir nevi 7 gün 24 saat salondayız"Ailecek spor yapmanın çok fazla avantajı olduğunu anlatan Aydın, bir nevi 7 gün 24 saat salonda bulunduklarını, antrenman programlarına uyum sağladıktan sonra hem kendi çocuklarının hem de diğer sporcuların milli takıma her zaman göz kırptığını bildirdi.Aydın, bütün çocukların spora başlaması gerektiğine değinerek, "Şu anda Türkiye'de de illet olan obezite hastalığı için çocuklarımızı evlere kapatmayalım. Çocuklarımız hangi spor olursa olsun yapmak istediği spora gitsin. Bu halter, judo, tekvando, futbol veya kick boks olur. Milli takıma gidecek diye bir şey yok. Önemli olan sağlığımız. Biz spor yaptığımız sürece, çocuklarımız spor yaptığı sürece neslimiz daha sağlıklı daha iyi olacak. Spor sayesinde hem kendilerine öz güvenleri geliyor hem de ders notlarında biraz daha etkili oluyor." şeklinde konuştu.Çocukların spora teşviki konusunda ailelere büyük görevler düştüğünü anlatan Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün verdiği tüm spor faaliyetlerinin ücretsiz olduğunu anımsattı.Aydın, sporcu ve halterci olmanın evde birçok faydasını gördüklerini anlatarak, "Evde eşim özellikle temizlik yaparken kanepelere mecbur yarım ediyoruz. Evde 3 tane halterci olunca bir bayana da kanepeleri kaldırtmak olmuyor." ifadelerini kullandı.Onurcan Ahmet Aydın: "Kendimi olimpiyatlarda görmek istiyorum"Aydın'ın 7 yıldır halter yapan oğlu Onurcan Ahmet Aydın da haltere başladığında ara verdiği dönemler olduğunu söyledi.İlk başladığında birkaç defa kiloları kaldırmayı denediğini ancak kaldıramadığını dile getiren Onurcan, "Babam 'Seni de burada başlatalım.' dedi. Bir kere heveslendim. Sonra çok yapamayınca üzüldüm. Bir daha başladım, öyle devam etti. Şimdi devam ediyorum." dedi.Babasıyla gurur duyduğunu söyleyen Onurcan, "Burada kamplara girebilmek için çok çalışıyorum. Kendimi olimpiyatlarda görmek istiyorum. İlk üçe girebileyim. Bayrağımız orada gözüksün, İstiklal Marşı'mız okunsun istiyorum." diye konuştu.2 yıldır halter yapan 10 yaşındaki Enes Efe Aydın da dünya şampiyonluğunu hedeflediğini aktardı.