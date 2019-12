SPORCU AİLELER - Iğdır'da Kızılkuş ailesi dünyanın zirvesine sporcu yetiştiriyor

Ağrı Dağı'nın eteklerindeki Iğdır 'da çeşitli spor salonlarında kick boks eğitimi veren ve kendileri de şampiyonluklara doymayan Kızılkuş ailesi, yeni şampiyonlar yetiştiriyor.Iğdır'da yaşayan Kick Boks Milli Takımı 4. Kademe Başantrenörü Murat Kızılkuş ve antrenör eşi Funda Kızılkuş ile kardeşi Ekrem Kızılkuş, kentte kick boks sporunu yaşatıyor.Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde antrenörlük yapan Murat Kızılkuş'un dünya şampiyonluğu ve çok sayıda uluslararası başarıları bulunurken eşi Funda Kızılkuş da dünya üçüncülüğü ve yılın en iyi kadın sporcusu unvanına sahip.Kızılkuş ailesi, her yaştan sporseverlere kick boks eğitimi verip dünyanın farklı yerlerinde düzenlenen müsabakalara katılmalarını sağlıyor.Funda Kızılkuş Halk Eğitim Merkezi bünyesinde eğitimler verirken Murat Kızılkuş ise Gençlik ve Sor Müdürlüğüne bağlı İskender Iğdır Spor Salonu'nda aynı branşta şampiyonlar yetiştiriyor.Başantrenör Murat Kızılkış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "4 dünya şampiyonu yetiştirdim. Avrupa şampiyonu, Balkan ikincisi, Türkiye şampiyonlarım var. Sporcularım bu başarıları büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde elde etti." dedi.Kendisinin de 2003 yılında ABD'de düzenlenen şampiyonada dünya şampiyonu olduğunu belirten Kızılkuş, "Eski dünya şampiyonuyum, şimdi antrenörlük yapıyorum. Ailece bu sporu yapıyoruz. Çocukluğumdan beri kick boksu severek yapıyorum, 10 yaşında başladım ve 32 yıldır devam ettiriyorum. Kardeşim Ekrem ve eşim Funda dünya üçüncüsü ve şimdi de 8 yaşındaki kızım da kick boksa başladı. Her aileye de öneriyorum." diye konuştu."Uluslararası düzeyde sporcu yetiştiriyoruz"Kick boks sporunu ailece yapmalarından dolayı toplumdan olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Kızılkuş, şöyle devam etti:"Biz sabah ve akşam olmak üzere çift antrenman yapıyoruz, çünkü ulusal değil uluslararası düzeyde sporcu yetiştiriyoruz. Artık beni gören herkes "bizi de dünya şampiyonu yap" diyor. Aileler, anneler ve babalar beni gördükleri zaman "bizim çocuğumuzu da yetiştir" diyor. Biz de elimizden geldiği kadar destek vermeye çalışıyoruz. İnsanlar bu sporcu ailece yapmamıza imreniyor. Her yerde takdir alıyoruz. Hem sağlıklı bir yaşam sürdürüyoruz hem de ülkemize hizmet ediyoruz."Hem iki çocuk büyüttü hem şampiyon olduMurat Kızılkuş'un eşi ve 2. Kademe Antrenör Funda Kızılkuş, geçen yılın en iyi kadın sporcusu seçildiğinin altını çizerek, "Yıllardır spor yapıyorum, geçen yıl dünya üçüncüsü oldum. Yılın en iyi kadın sporcusu seçildim. İki çocuğumuz var, bir yandan çocuklar bir yandan da spor çok zor oluyor ama bu zorluğu sırtımıza aldık, devam ediyoruz. Herkese de tavsiye ederim, bu işin yaşı yok." şeklinde konuştu.Eşinden eğitim alarak kick boksta derece yaptığını ve artık kendi bilgilerini başka sporculara aktardığını ifade eden Funda Kızılkuş, şunları söyledi:"İlk hocam eşim Murat Kızılkuş'tur, çok başarılı sporcuları var. En son çalıştırdığı ve başarıya ulaşan kişi de benim. Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açtığım kurslarla ben de sporcular yetiştiriyorum. Günümüzde insanların kendini savunmayı bilmesi çok gerekli. Bence bir kadın kendisini çok iyi bir şekilde savunmalı."Ekrem Kızılkuş: "Dünyanın birçok ülkesinde bayrağımızı dalgalandırdım"Murat Kızılkuş'un kardeşi olan antrenör Ekrem Kızılkuş da 20 yıldır kick boksçu olduğu için halktan ilgi gördüğünü aktararak, şu değerlendirmede bulundu:"Spora, hem salondan hem de milli takımdan hocam olan ağabeyim sayesinde başladım. 20 yıllık spor hayatımın 8 yılı A Milli Takım'da geçti. Bu süreçte de dünyanın birçok ülkesinde bayrağımızı dalgalandırdım, İstiklal Marşı'mızı okuttum. Türkiye şampiyonları ve uluslararası şampiyonluklar kazandım."Ağrı Dağı'nın eteklerinde spor yaptığını dile getiren Kızılkuş, "Bu bölgede yaşamanın hem dezavantajı hem de avantajları mevcut. Coğrafi olarak rakımın yüksek olduğu alanlarda spor yapmamız bize büyük katkı sağlıyor. Dezavantaj olarak da buradan daha fazla imkanlara sahip birçok il var, onlarla kıyaslayacak olursak birkaç adım geriden gelmemize rağmen başarılarımızla o açığı kapatıyoruz." ifadelerini kullandı.