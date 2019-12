SPORCU AİLELER - Milli takım antrenörü anne babanın, madalya avcısı şampiyon çocukları

Hatay'da yaşayan cimnastik milli takım antrenörleri Özcan Özdemir ve Yaşam Özdemir çifti, kendileriyle aynı sporu yapan 3 kızıyla "aile boyu" başarılara imza atıyor.Aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni olan 24 yıllık cimnastik milli takım antrenörü Özcan Özdemir (44) ve eşi 5 yıllık milli takım antrenörü Yaşam Özdemir'in (32) 3 kızı, anne ve babalarının en çok vakit geçirdiği spor salonunda büyüdü.Küçük yaşlarda ilgilendikleri cimnastiği büyüdükçe seven ve çeşitli müsabakalara katılan kız kardeşler, ebeveynlerinin antrenörlüğünde birçok madalya ve kupa elde etti.Kızlarından 13 yaşındaki Sıla Özdemir, girdiği müsabakalarda çok sayıda derece elde etti ve 2017 yılında Artistik Cimnastik Okullararası Türkiye Şampiyonluğuyla taçlandırdı.Ailenin en küçükleri 10 yaşındaki ikizler Rüya ve Gül ise katıldıkları birçok minikler turnuvasından başarı elde ederek, adeta madalya avcısına dönüştü.Baba Özcan Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşta amcasının yönlendirmesiyle cimnastik sporuyla tanıştığını anlattı.Eşiyle nişanlandıktan sonra onu da cimnastikle tanıştırdığını aktaran Özdemir, "Eşime bizzat ben antrenörlük eğitimi verdim ve milli takım antrenörü oldu. Çocuklara gelince de artık bu spor genetik oldu, ana-baba cimnastikçi olunca onlar da doğduklarından beri hep salonda yanımızdaydı, 2-3 yaşından itibaren cimnastik yapıyorlar. Sıla artistik cimnastikte okullar arası Türkiye şampiyonu, ikizlerim Rüya ve Gül ise okullar arası ve kulüpler arası artistik cimnastik minikler şampiyonları, eşim de milli takım antrenörü, ailece bu sporla ilgileniyoruz." diye konuştu.Evde anne-baba, salonda hocaÖzdemir, çocuklarının kendi yolundan gitmesinin onu çok mutlu ettiğini ve gururlandırdığını aktardı.Çocuklarının "Baba, anne biz sizin gibi antrenör olmak istiyoruz." dediklerini belirten Özdemir, "İlk başladıklarında başarı odaklı değil sosyal aktivite amaçlıydı, cimnastiği sevsinler, sevinsinler, fiziksel olarak gelişsinler diye başladılar ama bu iş biraz daha profesyonelleşmeye başlayınca 'baba-anne' demeyi bıraktılar ve bütün sporcular gibi 'hocam' demeye başladılar, evde yine anne babayız." ifadelerini kullandı. Anne Yaşam Özdemir de sporun her şeyden önce sağlıklı yaşam olduğunu ve bunu ailece başardıkları için kendini çok şanslı hissettiğini anlattı.Disiplinle birlikte cimnastiğin ailesine başarı getirdiğini kaydeden anne Özdemir, "İleride de daha disiplinli çalışıp daha iyi başarılar elde etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.Sıla Özdemir: "İkiz kardeşlerime bazen ben de hocalık yapıyorum"Çiftin büyük kızları 13 yaşındaki Sıla Özdemir ise cimnastik sporunu çok sevdiğini aynı zamanda da çocuk fitnessta milli sporcu olduğunu söyledi.Anne ve babasının desteğiyle çok güzel başarılara imza attığını ifade eden Sıla Özdemir, "Kesinlikle çalışırken çok disiplinliyiz ve antrenmanlarda anne-baba yok onlar antrenörümüz, biz sporcuyuz. İkiz kardeşlerime bazen ben de hocalık yapıyorum. Hedefim her iki branşta da çok iyi yerlere gelmek." diye konuştu.Henüz 10 yaşındaki ikizler Gül ve Rüya Özdemir ise önce ablaları gibi başarılı, ardından anne babaları gibi milli takım antrenörü olmayı amaçladıklarını kaydetti.