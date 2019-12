SPORCU AİLELER - Şampiyon babanın şampiyon kızları

Tekvandoda Türkiye şampiyonluğu bulunan Mahmut Doğan'ın izinden giden üç kızı da kick boks, muaythai ve boksta Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonlukları elde etti.Antalya'da devlet memurluğu yapan Mahmut Doğan, gençliğinde Türkiye şampiyonu olduğu tekvandoyu, askerlik nedeniyle bırakmak zorunda kaldı.Üç kız babası Doğan, kızlarını da savunma sporlarına yönlendirdi. En büyük kızı Zeliha'nın muaythaide kazandığı Avrupa ve dünya şampiyonluklarının ardından, ondan etkilenen kardeşleri Zehra ve Sevgi de muaythai, kick boks ve boksta ablaları gibi Türkiye ve Avrupa dereceleri elde etti.Minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde şampiyonluklar elde eden üç genç sporcu da Kick Boks Milli Takım Antrenörü Mehmet Aygün yönetiminde, yeni başarılar için çalışmaya devam ediyorlar."Ev kemer, kupa ve madalya dolu"Mahmut Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızı Zeliha'nın 8 yaşında kick boksa başladığını, her gittiği yerde başarılı olduğunu söyledi.Sürekli antrenman yapan kızlarının cumartesi günleri uyumak yerine saat 05.00'te sahile gidip koştuğunu aktaran Doğan, "Spor sayesinde çocuklarım kötü alışkanlıklardan da uzak durdu. Evimiz kemer, kupa, madalya dolu. Evde koyacak yer yok. Her gittikleri yarışmada başarılara imza atıyorlar. Hepsiyle gurur duyuyorum." dedi.Çeşitli yaş kategorilerinde kick boks, muaythai ve wushuda 16 Türkiye birinciliği, muaythaide iki Avrupa ve bir dünya birinciliği, kick boksta dünya üçüncülüğü ve boksta Türkiye ikinciliği bulunan 21 yaşındaki Zeliha Doğan, spora babasının zoruyla başladığını söyledi.Kick boksun ardından wushu ve muaythai ile de ilgilenmeye başladığını anlatan Zeliha, tüm sporlarda Türkiye birinciliği, Avrupa ve dünya dereceleri elde etmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.Sporla ilgili her türlü sorunda babası ve kardeşlerinin kendisine yardımcı olduğunu belirten Zeliha, "Annem kick boksa başlamamı hiç istemedi. Spora ilk başladığımda 'Kızım yapmayın' diyen annem de bu spora alıştı. 'Anne, buram morardı' deyince 'Olsun kızım, geçer' diyerek motive ediyor." diye konuştu.Evde madalya yarışı varMuaythaide henüz 13 yaşındayken dünya şampiyonu olan, bu yıl da kick boksta Avrupa şampiyonu olmayı başaran 18 yaşındaki Zehra Doğan, ablasının başarılarını görerek spora başladığını söyledi.Kardeşleriyle yarış içinde olduklarını vurgulayan Zehra, "Onun madalyası daha büyük, benim madalyam daha küçük', 'Ben dünya şampiyonuyum', 'Ben Avrupa şampiyonuyum' diyerek evde sürekli bir yarış içerisindeyiz. 2019'da Macaristan'da gençlerde kick boks Avrupa şampiyonu oldum. Sonra kardeşim dünya üçüncüsü oldu. Evde 'Sen üçüncü oldun, ben şampiyon oldum. Ben senden daha iyiyim gibi' atışmalar oldu." ifadelerini kullandı."Hedefim dünya birinciliği"Muaythai, kick boks ve boksta üç Türkiye birinciliği, muaythaide dünya üçüncülüğü bulunan ailenin en küçük kızı 17 yaşındaki Sevgi Doğan da antrenmanlarda performansı iyi olmadığında hüzünlendiğini, sporcu kardeşlerinin kendisini anlayarak destek verdiğini ifade etti.Ailedeki madalya yarışında bazen sinirlendiğini, bunun da kendisini daha hırslandırdığını belirten Sevgi, "Bu sene ablam Zehra, kick boksta Avrupa şampiyonu oldu, ben ise dünya üçüncüsü oldum. Şimdi hedefim birinci olmak. Çünkü, o birinci oldu ben daha olamadım." şeklinde konuştu.