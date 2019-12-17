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SPORCU AİLELER - Voleybolcu babanın oğulları Adis ve Mirza aynı takımda mücadele ediyor

Bosna Hersek doğumlu milli voleybolcu kardeşler Adis ve Mirza Lagumdzija, kariyerlerini AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor'da sürdürüyor.

17.12.2019 12:21 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:25
Bosna Hersek doğumlu milli voleybolcu kardeşler Adis ve Mirza Lagumdzija, kariyerlerini AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas 'da sürdürüyor.
Babası Ekrem Lagumdzija'nın voleybolcu olması nedeniyle henüz 2 yaşında voleybol topuyla oynarken fotoğrafları bulunan Adis Lagumdzija, 8 yaşında düzenli olarak bu branşıyla ilgilenmeye başladı.
Türkiye kariyerine 2014'te Galatasaray'da başlayan ardından Arkas Spor'a transfer olan Adis Lagumdzija, bu süreçte A Milli Voleybol Milli Takımı'na seçildi.
Adis Lagumdzija'nın kardeşi Mirza Lagumdzija da 2016'da ağabeyi gibi Türkiye'nin yolunu tuttu.
Mirza Lagumdzija, tıpkı ağabeyi gibi Arkas Spor'un formasını giyiyor.
Adis Lagumdzija, AA muhabirinin yaptığı açıklamada, 2014'te Türk vatandaşı olduğunu, milli takımın her yaş kategorisinde mücadele ettiğini söyledi.
Milli formanın kendisine çok şey kattığını anlatan Adis Lagumdzija, şöyle konuştu:
"Babam bizi profesyonel olarak oynamak için küçük yaştan beri hazırlıyordu. Aynı takımda olmasak bile ikimiz de aynı sporu yapacağımızı biliyorduk. O yüzden ben Türkiye'ye geldim, 2 sene sonra kardeşim arkamdan geldi. Kardeşim hep daha iyi olsun istiyorum. Onun da kendini kanıtlaması gerekiyor."
Yurt dışında iyi takımlardan birinde oynamak istediğini vurgulayan Adis Lagumdzija, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın çok güzel bir kadrosu olduğunu, milli takımın geleceğini de parlak gördüğünü sözlerine ekledi.
Mirza: "Ağabeyim dünya yıldızı olacak"
Mirza Lagumdzija ise boyunun uzun olmasından dolayı neden basketbolcu olmadığına dair sorularla karşılaştığını ancak voleybolu sevdiğini söyledi.
Ağabeyinin voleybolcu olmasının hem avantajları hem de dezavantajları olduğunu dile getiren Mirza Lagumdzija, "Çünkü herkes beni onunla kıyaslıyor. Ağabeyim çok iyi bir sporcu ve dünya yıldızı olacak. Ağabeyim burada olduğu için ben hiç zorlanmadım. Arkas Spor da oyunculuk gelişimi açısından çok iyi bir yer. Ben de ileride yurt dışında forma giymek istiyorum." diye konuştu.
SPORCU AİLELER - Voleybolcu babanın oğulları Adis ve Mirza aynı takımda mücadele ediyor

Bosna - Hersek, Arkas Spor, Güncel

Kaynak: AA


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