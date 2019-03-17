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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Eğer güçlü bir ülke, güçlü bir toplum olmak istiyorsak spora hayatımızda çok büyük bir yer ayırmalıyız, spora yaşamımızda çok küçük yaşlarda yer vermeye başlamalıyız." dedi.Sincan Rüstem Altunbaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Sporcu Buluşması"na katılan Şahin, burada yaptığı konuşmada, sporun hayatın bir parçası olarak görülmesi gerektiğini belirtti.Şahin, sporun sağlıklı bir toplum olmanın ve sosyalleşmenin en önemli araçlarından olduğuna işaret ederek, herkesin bedensel ve ruhsal açıdan dinç olabilmesi için sporun bir dalıyla uğraşması gerektiğini söyledi."Spor bizi kötü alışkanlıklardan uzak tutar. Bir spor dalıyla uğraşırsak, bu kötü alışkanlıklardan, bağımlılıklardan uzak durma imkanımız olur. Öfke, hırs gibi bize ve çevremize zarar verebilecek duygularımızı yönetmeyi öğretir." diyen Şahin, çocuklarda ve gençlerden spor yapmalarını istedi.Fatih Şahin, "Eğer güçlü bir ülke, güçlü bir toplum olmak istiyorsak spora hayatımızda çok büyük yer ayırmalıyız, spora yaşamımızda çok küçük yaşlarda yer vermeye başlamalıyız." şeklinde konuştu.Etkinlikte, AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin projelerini anlatan Şahin, Özhaseki ile Sincan Belediye Başkan adayı Murat Ercan'a destek istedi.Şahin, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlere rahmet diledi.AK Parti Sincan Belediye Başkan adayı Murat Ercan da gençlerin milli ve manevi değerlerinin gelişmesi için çalıştıkları gerektiğini söylediSincan'da sporun gelişmesi için önemli spor komplekslerine imza atacaklarını dile getiren Ercan, projelerinden bahsetti.Ercan, ilk yıl Sincan'da beş yüzme havuzu ve 10 kapalı spor merkezi inşa edeceklerini, ilçeyi gençlik lokalleri ile donatacaklarını kaydetti.Programa AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, eski futbolcu Tanju Çolak, milli halterci Halil Mutlu, eski tekvandocu Bahri Tanrıkulu ve bazı milli sporcular katıldı.