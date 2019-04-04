Sporcu Hakem Sandalyesine Çarptı, Başhakem Üzerine Düştü

Samsun
'un Canik
ilçesinde voleybol
müsabakasında sporcunun hakem sandalyesine çarparak başhakemin sporcunun üzerine düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Canik ilçesi Atatürk
Spor Salonu'ndaki Okul Sporları Yıldız Erkekler Voleybol Türkiye
Yarı Finali'nde, Bursa Osmangazi
Şehit Doğan Sevinç Ortaokulu ile Bingöl Solhan
Yatılı Bölge Ortaokulu karşılaştı.
Müsabaka sırasındaki bir pozisyonda Bingöl Solhan Yatılı Bölge Ortaokulu sporcusu 14 yaşındaki Umut Acar, kafasını başhakem sandalyesine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden başhakem Fatih
Acun da Acar'ın üzerine düştü.
Hafif yaralanan sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan başhekem Acun ve Acar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Samsun, voleybol, Canik, Güncel
Kaynak: AA