Sporcu sayısı artan eskrimde hedef olimpiyatlarda madalya

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Hakan Hayber , eskrimde lisanslı sporcu sayısının son 12 yılda 275'ten 4 bini faal 10 bine ulaştığını belirterek, "Hedef 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na en az 2-3 sporcuyla katılmak; 2024'te ise kadın kılıç takımının tamamının olimpiyat oyunlarına gitmesi ve burada madalya kazanmak." dedi.Hayber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta Adana'da 166 sporcunun katılımıyla Büyükler Kılıç Türkiye Şampiyonası ile Yıldızlar Flöre Federasyon Kupası müsabakalarının gerçekleştirildiğini anımsattı.Adana'nın güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptığını aktaran Hayber, "Büyüklerdeki organizasyonlar önemliydi. Onun kadar yıldızlar kategorisi de önemli Türk sporu için. Gelecek açısından önem arz ediyor." diye konuştu.Hayber, federasyonlarının her geçen sene artan sporcu sayısıyla eskrimi yaygınlaştırdığını belirterek şöyle devam etti:"1923'te kurulan Türkiye Eskrim Federasyonu, Cumhuriyet'imizle yaşıt bir federasyon. Ancak geriye baktığımızda, uluslararası arenada 2012 sonrasında Avrupa şampiyonlarında ilk madalyalarımızı almaya başladık. 2007'de başlayan yoğun çalışmalar neticesinde, bugüne geldiğimizde, 2007'de lisanslı sporcu 275'ken, şu an itibarıyla 4 binin üzerinde lisanslı ve faal sporcumuz var. 10 bin lisanslı sporcu var ama bunun yıllık bazda baktığımızda 4 bini faal olarak müsabakalara katılıyor. Ne kadar çok sporcu, elbette bizleri uluslararası arenaya o kadar çok taşıyacak, çeşitliliği arttıracak, aralarında daha çok sporcunun katılımıyla ülkemizi temsil edecek en yetenekli çocuğumuzu tespit etme şansını bulacağız. Bunun da birinci aşaması ülke içindeki turnuvalar.""Eskrim ve Türk sporu için asıl hedef olimpiyatlar"Hayber, yıldızlar ve gençler kategorilerinde Avrupa şampiyonaları ile dünya kupası mücadelesine hazırlandıklarını dile getirerek "Eskrim ve Türk sporu için asıl hedef, en büyük hedef olimpiyatlar. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmak için şu an için sporcularımızdan Enver Yıldırım hazırlıklarını sürdürüyor. Kadın kılıç takımımızdan Irina Shukla, Fatma Zehra Köse, Deniz Selin Ünlüdağ ve Nisanur Erbil de takım ve ferdi olarak hazırlanıyor. İrem Karamete ve Martino Minuto da flörede ülkemizi temsil ediyor. Hedefimiz, bu sporcularımızın olimpiyat hedefini tutturması." ifadelerini kullandı.2020'de 2-3 sporcuyla katılım, 2024'te madalya hedefiHayber, 2020 ve 2024 Olimpiyatları'na ilişkin hedeflerini anlatarak şunları kaydetti:"2016'da 'olimpiyata bir sporcuyla da olsa gidelim' demiştik. İrem Karamete 32 yıllık hasretini bitirdi Türk sporunun. 2016'da kota müsabakalarıyla ilk defa olimpiyat oyunlarına giden Türk sporcu unvanını kazandı. 2016'da katılım olarak değerlendirmiştik. Hedef 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na en az 2-3 sporcuyla katılmak, 2024'te ise kadın kılıç takımının tamamının olimpiyat oyunlarına gitmesi ve burada madalya kazanmak. Bizim sporcularımız halen yıldız kategorisinde ancak 2020'de gidebilirlerse 2024'te eskrimde madalyadan söz edilebilir."