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Sporcular, 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu'nu izlediler

- Sporcular, 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu'nu izlediler Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Filmi VizyondaISPARTA - Türk spor tarihine damga vuran Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' izleyiciyle buluştu.

22.11.2019 20:05 | Son Güncelleme: 22.11.2019 20:06
- Sporcular, 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu'nu izlediler
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Filmi Vizyonda
ISPARTA - Türk tarihine damga vuran Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' izleyiciyle buluştu.
'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yetkilileri, sporculara Naim Süleymanoğlu'nun hayatını ilk olarak sporculara izlettiler.
Katılımcılar, Isparta IYAŞPARK AVM'deki gösterileri büyük ilgiyle izlediler.
Filmde. usta haltercinin babası Süleyman Süleymanoğlu'nu Yetkin Dikinciler, annesi Hatice Süleymanoğlu'nu Selen Öztürk, halter sporuna yeteneğini fark eden ve onu dünya spor arenasına taşıyan ilk antrenörü Enver Türkileri'yi ise Gürkan Uygun oynadı.
Naim Süleymanoğlu'nu Hayat Van Eck'in canlandırdığı filmde. Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun, Uğur Güneş, İsmail Hacıoğlu, Renan Bilek ve Bülent Alkış da rol aldı.
Yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun yaptığı filmin yapımcılığını Mustafa Uslu üstlendi.
Spor kariyerine 47 dünya rekoru, üç farklı olimpiyatta kazandığı 3 olimpiyat altın madalyası, 6 Avrupa şampiyonluğu ile 7 dünya şampiyonluğu sığdıran, kendi ağırlığının üç katı ağırlık kaldırabilen tek sporcu olarak da tarihe geçen sporcunun hikayesi Özer Feyzioğlu tarafından senaryolaştırdı.
Stanley Kubrick'in Stephen King'in ünlü eserinden uyarladığı 'Doktor Uyku', Overlook Otel'de yaşanan dehşetin üzerinden 40 yıl geçmesine rağmen o travmayı tam olarak üzerinden atamayan Dan Torrance'ın, kendisinde olan özel güce sahip genç kız Abra ile tanışması sonrası gelişen olayları konu edildi.
Gevrek: "Isparta'dan da şampiyonlar çıkacak"
Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Türk spor tarihine damga vuran Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" izleyiciyle buluşmadan sporculara izlettiklerini söyledi. Süleymanoğlu'nun hangi şartlarda sporcu olduğunu ve nereden nereye geldiğini sporculara sinema sayesinde anlattıklarını belirten Gevrek, Isparta'dan da dünya çapında sporcular yetiştirmek için el birliğiyle çalıştıklarını dile getirdi.
Sporcular, 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu'nu izlediler

Naim Süleymanoğlu, Yetkin Dikinciler, Isparta, Yerel

Kaynak: İHA


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