Sporcular'dan Başkan Gönenç'e Çiçek Yağmuru

Ekim 2018 tarihinde yeni dönemde tekrar aday olmayacağını açıklayan ve kısa bir süre sonra 10 yıldır sürdürdüğü belediye başkanlığı sona erecek olan Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç'e ziyaretçi akını sürüyor.

Bergama Belediyespor'un içlerinde Balkan Şampiyonu ve Türkiye Şampiyonluklarında madalyalar kazanan sporcularında bulunduğu Badminton ve finale kalan U-14 kız takımının da bulunduğu Basketbol takımı sporcuları Başkan Gönenç'i ziyaret ederek çiçek yağmuruna tuttular. Badminton antrenörü Hakan Avcı ve Basketbol Antrenörü Can Kayalarlıoğulları öncülüğünde gerçekleşen ziyarette çocuklar Başkan Gönenç'e başkanlığı boyunca kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadıkları içinde teşekkür ettiler.

MİLLİ TAKIM DESTEĞİNE PLAKET

Bergama Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen ziyarette ayrıca Başkan Gönenç'e milli takıma verdiği destek ve katkılardan dolayı Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik tarafından gönderilen plaket takdim edildi. Badminton antrenörü Hakan Avcı ise Başkan Gönenç'e üzerinde adının yazdığı milli takım forması ve eşofmanı hediye etti. Basketbol Antrenörü Can Kayalarlıoğulları'da Başkan Gönenç'e üzerinde adının yazılı olduğu forma ve çiçek verdi. Ziyarette ayrıca üzerinde "Vedalar gözüyle sevenler için, çünkü gönülden sevenler ayrılmaz" mesajı ve Başkan Gönenç'in fotoğrafı bulunduğu tablo hediye edildi.

BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR

Başkan Gönenç ise kendisini çiçek yağmuruna tutan ve sevgi gösteren Belediyesporlu çocuklara; "Hepinize çok teşekkür ediyorum. Benim için sizler tarafından bu şekilde sevilmek büyük bir onur. 10 yıl boyunca çok değerli başarılar elde ettiniz. Başarılarınızı ilçemize getirdiğiniz kupa ve madalyalarla taçlandırdınız. Benim için bundan daha büyük bir gurur yok. Antrenörlerinize, ailelerinize ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler