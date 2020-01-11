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Sporcular, kayaklı koşu şampiyonasına yüksek kesimlerde hazırlanıyor

Muş'ta kayaklı koşu Türkiye Şampiyonasına katılmaya hazırlanan kayakçılar, kent merkezinde kar olmadığı için yüksek kesimlerde antrenman yapıyor.

11.01.2020 12:39 | Son Güncelleme: 11.01.2020 12:44Sporcular, kayaklı koşu şampiyonasına yüksek kesimlerde hazırlanıyor
'ta kayaklı koşu Şampiyonasına katılmaya hazırlanan kayakçılar, kent merkezinde kar olmadığı için yüksek kesimlerde antrenman yapıyor.

Muş'ta İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, yeterli kar olmadığı için kırsal bölgelerde antrenman yaparak milli takım seçmelerine hazırlanan kayakçılar için pist açtı. Kayak merkezinde yeterli kar olmaması nedeniyle kente 7 kilometre uzaklıktaki Karlıdere köyüne giden kayaklı koşu takımı sporcuları, karın yoğun yağdığı kırsal bölgelerde milli takım seçmeleri için hazırlıklara başladı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Eğitim Kulübü Kayak Antrenörü Burhan Oğlağo, AFAD ekiplerinin, sporcuların rahat antrenman yapabilmeleri için bölgedeki karları kar motoru ile ezerek pist açtığını söyledi. Karlıdere köy kırsalında kar kalınlığının yer yer bir metre civarında olduğunu belirten Oğlağo, "Merkezde çok az kar olmasından dolayı AFAD ekiplerinin sayesinde açılan pistte rahat antrenman yaparak kayaklı koşu Türkiye şampiyonasına hazırlanıyoruz. Ekipler bizim için pist açtılar. Burada sporcularımızla antrenman yapıyoruz. AFAD ekiplerine teşekkür ediyorum. Pistin açılmasından sonra yine aynı ciddiyetle antrenmanlarımızı yapacağız. Öncelikle İlk hedefimiz Türkiye şampiyonası daha sonra sporcularımızı milli takıma hazırlamak. İnşallah dereceler elde edeceğiz. Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Emrullah Güler ve Spor Şube Müdürümüz Faysal Çavuş'a, bize burada antrenman fırsatı sundukları için teşekkür ediyorum" dedi.

Kayaklı koşuda Türkiye şampiyonluğu bulunan sporculardan Gamze Turhan ise merkezde kar olmadığı için yüksek bölgelerde kayaklı koşu yaparak Türkiye şampiyonasına hazırlandıklarını belirterek, "Hedefimiz iyi bir derece alarak Milli Takımda koşmak ve ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil etmektir" diye konuştu. - MUŞ

Türkiye, AFAD, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

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