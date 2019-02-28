Sporculardan Albay Süslü'ye Ziyaret

Wushu Türkiye
Şampiyonunda madalya alan sporcular, Silvan Jandarma Komando
Alay Komutanlığına ziyaret etti.
Silvan Jandarma Komando Alay Komutanı Albay Gönen
Süslü, Antalya
'da düzenlenen Wushu Türkiye şampiyonasında madalya kazanan Silvan Halk Eğitim Merkezi Wushu Takımı sporcuları Berfin Kalkan, Rojhat Suretli, Osman Yetişkin, Şakir Kalkan, Furkan Acar ve Taner Kalkan'ı başarılarından dolayı kutladığını söyledi.
Süslü, tebrik ettiği sporculara çeşitli hediyeler verdi.
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Kaynak: AA