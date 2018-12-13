Sporculardan Başkan İhsan Akmurat'a Ziyaret

Baskil
ilçesinde başarılı sporcular Belediye Başkanı İhsan Akmurat
'ı ziyaret etti. Malatya
'da "Gençler Sporda Buluşuyor" etkinliği kapsamında düzenlenen Muay Thai Kayısı Kupası-1 Şampiyonası'nda Baskil Gençlik Spor Kulübü 10 birincilik ve kupa kazandı.
Kupayı Baskil Belediye Başkanı Akmurat'a getiren gençler, desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gençlerimizin her daim yanında olduğumuzu özellikle ifade ederim." dedi.
Malatya,Baskil,İhsan Akmurat
13 Aralık 2018 Perşembe 09:50