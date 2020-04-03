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Sporculardan duygulandıran otizm paylaşımı

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü öğrencileri Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla bir video hazırlarken, izleyenler duygu dolu anlar yaşadı.

03.04.2020 13:45 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:46
Sporculardan duygulandıran otizm paylaşımı
Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü öğrencileri Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla bir video hazırlarken, izleyenler duygu dolu anlar yaşadı.

Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında evlerinde bulunan sporcular, otizmli bireyler için hazırladıkları video ile farkındalık oluşturdu. Hazırlanan videoda, sporcular "Okullarımız korona virüs nedeniyle tatil edildi, evlerimizden çıkamıyoruz. Otizmli olup evlerinden çıkamayan dar alanda yaşamak zorunda olanları daha iyi anladık. Bizim birbirimizden farkımız yok, çünkü hepimiz biriz" ifadelerine yer verdi. Video sosyal medyaya hızla yayılırken, izleyiciler duygu dolu anlar yaşadı. - BİLECİK
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Kaynak: İHA

Etiketler: Bozüyük, Güncel
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