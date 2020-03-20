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Sporculardan evde antrenman önerileri

Red Bull sporcuları Ayhancan Güven, Ayşe Begüm Onbaşı ve Hazal Nehir, evde spor yapmak isteyenlere antrenman önerilerinde bulunuyor.

20.03.2020 14:43 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:43
Sporculardan evde antrenman önerileri
Red Bull sporcuları Ayhancan Güven, Ayşe Begüm Onbaşı ve Hazal Nehir, evde spor yapmak isteyenlere antrenman önerilerinde bulunuyor.

Türk sporcular Ayhancan Güven, Ayşe Begüm Onbaşı ve Hazal Nehir, esneklik, dayanıklılık ve denge konusunda kendisine meydan okumak isteyenlere RedBull.com/ProjectPro platformundaki antrenman videolarıyla örnek oluyor. Bu platformla herkes evde sporcularının antrenmanlarını yapabilecek. Red Bull Project: Pro isimli video serilerinde Ayhancan Güven dayanıklılık, Ayşe Begüm Onbaşı esneklik, Hazal Nehir de denge konusunda antrenman programlarını uyguluyor.

Evde antrenman yapmak isteyenler ayrıca Ayhancan Güven, Ayşe Begüm Onbaşı ve Hazal Nehir'in idmanları sırasında dinledikleri müzik listelerine de antrenman videolarıyla birlikte ulaşabilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Spor

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