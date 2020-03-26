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Sporculardan "Evde kal sporuna devam et" çağrısı

Erzincan'da aralarında millilerin de bulunduğu sporcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında evlerinde yaptıkları antrenmanları paylaşarak, "Evde kal sporuna devam et" çağrısı yaptı.

26.03.2020 18:22 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:24
Erzincan'da aralarında millilerin de bulunduğu sporcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında evlerinde yaptıkları antrenmanları paylaşarak, "Evde kal sporuna devam et" çağrısı yaptı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sosyal medya hesabından sporcuların formlarını korumak için evlerinde yaptıkları antrenmanların yer aldığı videoyu paylaştı.
Videoda sporcuların, salgın nedeniyle devletin uyguladığı tedbirlere uyarak evlerinde kendi imkanlarıyla yaptığı çeşitli egzersizler ve şehir halkına evde kalmaları yönünde mesajları yer alıyor.
Yayımlanan görüntülerde, Badminton Milli Takımı sporcuları Bengisu Erçetin, Cansu Erçetin, Zehra Erdem, Nazlıcan İnci, Emre Sönmez, İlayda Nur Özelgül ve Mert Tunco'nun yanı sıra birçok il sporcusu bulunuyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkileyen koronavirüs salgını sonrası başlatılan "Evde kal" çağrısına Erzincan'daki sporcuların da katıldığını söyledi.
Sporcuların evde kaldıkları süre içerisinde spor yapmaya devam etmesini istediklerini ifade eden Mumcu, şöyle konuştu:
"Bu kapsamda 'Evde kal sporuna devam et' kampanyasını başlattık. Bu çağrımız sporcularımızdan olumlu karşılandı ve sporcularımız evde sporlarını, egzersizlerini yapmaya devam etti. Sporcularımız evde spor yaparken çektikleri videoları bizler ile paylaştı. Biz de bu videoları sosyal medya hesaplarımızdan paylaşarak daha fazla kişinin spor yapmasını teşvik etmeye çalıştık."
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Sporculardan ’Evde kal sporuna devam et’ çağrısı

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel

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Sporculardan "Evde kal sporuna devam et" çağrısı

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