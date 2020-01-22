Sporcularımız Türkiye Şampiyonası'ndan 3 madalya ile döndü

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen ve U14 kategorisinde 2007 ve 2008 doğumlu sporcular ile U16 kategorisindeki sporcuların yarıştığı Atletizm Salon Türkiye Şampiyonası İstanbul'da gerçekleştirildi.

Şampiyonaya bir süredir Antrenörler İsa Demir ve Hakan Köstekçi nezaretinde hazırlanan Nevşehir belediye spor atletlerinden Şevval Yılmaz U16 60 Metre Engelli kategorisinde bronz madalya,U14 2007 1000 metre kategorisinde İbrahim Gökgöz bronz madalya ve 2008 doğumlular arasında da Ömer Efe Kantemiz bronz madalya kazandı.

Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından açılan atletizm kurslarında aldıkları eğitimin ardından spor yaşantılarını Nevşehir belediye spor kulübü çatısı altında sürdüren ve şampiyonadan madalyalarla dönen sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.