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Sporcuların ön çapraz bağ sakatlığında rehabilitasyon süreci büyük önem taşıyor

Sporcuların uzun süre sahalardan uzak kalmasına neden olan ön çapraz bağ sakatlığında, tedavi süreci büyük önem taşıyor.

13.11.2019 18:54 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:54Sporcuların ön çapraz bağ sakatlığında rehabilitasyon süreci büyük önem taşıyor
Sporcuların uzun süre sahalardan uzak kalmasına neden olan ön çapraz bağ sakatlığında, tedavi süreci büyük önem taşıyor.
Spor yaralanmalarıyla ilgili çalışmaları bulunan ortopedi uzmanı Op. Dr. Osman Lapçin, ön çapraz bağ sakatlıklarında oyuncuların iyileşme sürecine inançlı bir şekilde iştirak etmemeleri halinde sürecin uzayacağını ve sakatlığın tekrarlanması ihtimalinin ortaya çıkacağını söyledi.
Hızlı bir hareket sonucunda çapraz bağ yaralanması yaşanabileceğini vurgulayan Lapçin, şunları kaydetti:
"Bir futbolcu için ön çapraz bağı yaralanması, içinde bulunduğu sezonu kapattığı anlamına geliyor. Bu durum sporcunun 9 ay ila 1 yıldan önce takıma dönemeyeceğini işaret ediyor. Rehabilitasyon dönemi açısından da dikkate aldığımızda, tedavisi uzun süren bir yaralanmadır. Tabii bu süre içerisinde bir takım aktiviteleri yapamadığımız için kas gücünde kayıplar olabiliyor. Rehabilitasyon süreci büyük önem taşıyor. Son yıllarda futbolcular ameliyattan 6 ay sonra takımla birlikte antrenmanlara başlayabiliyordu ama günümüzde artık bu sürenin daha uzun tutulması gerektiği anlaşılmaktadır. Erken dönemde spora dönüldüğünde, ön çapraz bağlarda tekrar yaralanmalar gerçekleşebiliyor."
'de oynayan futbolcuların çok fazla sakatlık yaşadığını belirten Lapçin, "Türkiye'de futbolcuların yaygın olarak spora ilk başladıkları kulüpte çok da iyi çalıştırılmadıklarını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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