Sporcularını Taciz Eden Antrenör Tutuklandı

Kaynak: AA

Başkentte, bir amatör spor kulübünün sahibi ve savunma sporu antrenörü Yavuz Ö, 14-17 yaş aralığındaki 4 sporcu kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Yavuz Ö'nün (64) cinsel istismarına maruz kaldığını iddia eden 14 yaşındaki kız çocuğu, yaşadıklarını kulüpteki arkadaşlarına anlattı. Diğer 3 kız çocuğunun da antrenörlerinin kendilerini de istismar ettiğini söylemesi üzerine, çocuklar durumu ailelerine anlattı.Emniyet güçleri, ailelerin şikayeti üzerine Yavuz Ö'yü gözaltına aldı.Mağdur çocuklar, pedagog eşliğinde, avukatları huzurunda verdikleri ifadede, şüpheli Yavuz Ö'nün, özel ders verme bahanesiyle kendilerini çağırdığı spor salonunda cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Yavuz Ö, kendisine iftira atıldığını savundu.Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan cezaevine gönderildi.Öte yandan Yavuz Ö'nün başka çocuklara yönelik cinsel istismar suçundan Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden bir yargılaması daha olduğu öğrenildi.