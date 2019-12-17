Sporda 2019 böyle geçti (7)

Sporda 2019 yılının Temmuz ayında Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi yasalaştı.

Kırkpınar Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu.

Wimbledon Tenis Turnuvası tek kadınlarda Simona Halep, tek erkeklerde Novak Djokovic kazandı.

CAS, Trabzonspor'un, 2010-2011 sezonu şampiyonluğunun kendilerine verilmesi için yaptığı başvuruyu reddetti.

Yılın 7. ayında sporda yaşanan gelişmeler şöyle:

4 Temmuz:

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

5 Temmuz:

İtalyan kulübü Juventus, milli futbolcu Merih Demiral ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

7 Temmuz:

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde rakibi Orhan Okulu'yu finalde yenen Ali Gürbüz 3. kez başpehlivan oldu.

11 Temmuz:

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulunun idari açıdan ibra edilmemesine yönelik alınan tedbir kararının kaldırılmasına yapılan itiraz reddedildi.

12 Temmuz:

Fransız futbolcu Antoine Griezmann, Atletico Madrid Kulübüne 120 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödeyerek Barcelona'ya transfer oldu.

13 Temmuz:

Wimbledon Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde Serena Williams'ı 2-0 yenen Simona Halep şampiyon oldu.

14 Temmuz:

Wimbledon Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde, 2 numaralı seribaşı Roger Federer'i 3-2 yenen 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic şampiyon oldu.

19 Temmuz:

UEFA, Avrupa kupalarından men cezası vermediği Fenerbahçe'ye pozitif transfer bakiyesi zorunluluğu getirdi.

2019 Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal'i 1-0 yenen Cezayir, 29 yıl aranın ardından ikinci kez kupayı müzesine götürdü.

21 Temmuz:

16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-0 yenen Türkiye, şampiyon oldu.

23 Temmuz:

Fenerbahçe, Eljif Elmas'ın transferi konusunda İtalya'nın Napoli ekibiyle anlaştıklarını duyurdu.25 Temmuz:

Motosikletli 2 kişi, Londra'nın kuzeyindeki Golders Green bölgesinde futbolcu Mesut Özil'in kullandığı araca saldırdı. Özil, peşindeki bıçaklı saldırganlardan yakınlardaki bir Türk restoranına girerek kurtuldu.

30 Temmuz:

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Trabzonspor'un, Fenerbahçe'nin şampiyon bitirdiği 2010-2011 sezonu hakkında şampiyonluğun kendilerine verilmesi için yaptığı başvuruyu reddetti.

(Sürecek)

Kaynak: AA