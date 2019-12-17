Sporda 2019 böyle geçti (7)

Sporda 2019 yılının Temmuz ayında Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi yasalaştı. Güncel Kaynak: AA
Kırkpınar Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu.
Wimbledon Tenis Turnuvası tek kadınlarda Simona Halep, tek erkeklerde Novak Djokovic kazandı.
CAS, Trabzonspor'un, 2010-2011 sezonu şampiyonluğunun kendilerine verilmesi için yaptığı başvuruyu reddetti.
Yılın 7. ayında sporda yaşanan gelişmeler şöyle:
4 Temmuz:
Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
5 Temmuz:
İtalyan kulübü Juventus, milli futbolcu Merih Demiral ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
7 Temmuz:
658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde rakibi Orhan Okulu'yu finalde yenen Ali Gürbüz 3. kez başpehlivan oldu.
11 Temmuz:
Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulunun idari açıdan ibra edilmemesine yönelik alınan tedbir kararının kaldırılmasına yapılan itiraz reddedildi.
12 Temmuz:
Fransız futbolcu Antoine Griezmann, Atletico Madrid Kulübüne 120 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödeyerek Barcelona'ya transfer oldu.
13 Temmuz:
Wimbledon Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde Serena Williams'ı 2-0 yenen Simona Halep şampiyon oldu.
14 Temmuz:
Wimbledon Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde, 2 numaralı seribaşı Roger Federer'i 3-2 yenen 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic şampiyon oldu.
19 Temmuz:
UEFA, Avrupa kupalarından men cezası vermediği Fenerbahçe'ye pozitif transfer bakiyesi zorunluluğu getirdi.
2019 Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal'i 1-0 yenen Cezayir, 29 yıl aranın ardından ikinci kez kupayı müzesine götürdü.
21 Temmuz:
16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-0 yenen Türkiye, şampiyon oldu.
23 Temmuz:
Fenerbahçe, Eljif Elmas'ın transferi konusunda İtalya'nın Napoli ekibiyle anlaştıklarını duyurdu.25 Temmuz:
Motosikletli 2 kişi, Londra'nın kuzeyindeki Golders Green bölgesinde futbolcu Mesut Özil'in kullandığı araca saldırdı. Özil, peşindeki bıçaklı saldırganlardan yakınlardaki bir Türk restoranına girerek kurtuldu.
30 Temmuz:
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Trabzonspor'un, Fenerbahçe'nin şampiyon bitirdiği 2010-2011 sezonu hakkında şampiyonluğun kendilerine verilmesi için yaptığı başvuruyu reddetti.
(Sürecek)