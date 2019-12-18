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Sporda 2019 yılının "EN"leri belli oldu

Bakırköy Ata Spor Kulübü tarafından düzenlenen "Sporun Enleri 2019" töreninde ödüller sahiplerini buldu.

18.12.2019 22:33 | Son Güncelleme: 18.12.2019 22:38Sporda 2019 yılının
Ata Kulübü tarafından düzenlenen "Sporun Enleri 2019" töreninde ödüller sahiplerini buldu. İhlas Haber Ajansı jüri özel ödülüne layık görüldü.

Bakırköy Ata Spor Kulübü'nün düzenlediği ve Bakırköy'de yaşayan vatandaşların anketle katıldığı "Sporun Enleri 2019" töreni 'de bir otelde yapıldı. Gecede birçok isim "Sporun Enleri 2019" töreniyle başarılarını taçlandırdı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu 'Yılın Spor İnsanı' ödülünü alırken, 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' eski bakan Murat Başesgioğlu'na verildi. 'Yılın En Başarılı Kulüp Başkanı' Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz olurken, "Yılın Alt Yapıya En Çok Önem Veren Başkanı" ise Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu seçildi.

Bakırköy Ata Spor Kulübü tarafından düzenlenen "Sporun Enleri 2019" töreninde ödüle layık görülen isimler şu şekilde:

Yılın spor insanı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Yaşam boyun onur ödülü

Eski Bakan Murat Başesgioğlu

Yılın en başarılı kulüp başkanı

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz

Yılın altyapıya en çok önem veren başkanı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu

Yılın spor yöneticisi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç

Türk sporuna katkı ödülü

Saran Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran

Yılın futbol takımı ve teknik direktörü

A Milli Futbol Takımı ve teknik direktör Şenol Güneş

"Yılın futbolcusu"

Fenerbahçe takım kaptanı Emre Belözoğlu

"Yılın basketbol takımı ve koçu"

Anadolu Efes Basketbol Takımı ve Ergin Ataman

"Yılın voleybol takımı"

A Milli Kadın Voleybol Takımı

"Yılın erkek sporcusu"

Olimpiyat kotası alan dünya artistik cimnastik şampiyonu İbrahim Çolak

Yılın kadın sporcusu

Olimpiyat kotası alan dünya şampiyonu milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu

Yılın en iyi çıkış yapan sporcusu ve antrenörü

Paletli yüzme Avrupa Şampiyonu Derin Toparlak ve antrenörü Canberk Babaoğlu

Yılın ümit vaat eden sporcusu

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu Süleyman Deniz Gürsoy

"Yılın en sempatik sporcusu

Milli okçu Mete Gazoz

Çevreye en duyarlı sporcu

Serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen

Yılın en iyi spor kanalı

TRT Spor

Yılın en iyi spor programı

Ajans Saati (TRT Spor)

Jüri özel ödülü

İhlas Haber Ajansı

Anadolu Ajansı

Demirören Haber Ajansı

Yılın en renkli spor programı ve yapımcısı

Sporcu Vizesi - Siyamend Kaçmaz

Yılın en iyi spor gazetesi

Fanatik Gazetesi

Yılın en iyi spor sayfası

Sabah Gazetesi

Yılın en iyi spor yazarı

Cumhuriyet Gazetesi Spor Koordinatörü Arif Kızılyalın

Yılın ses getiren spor haberi

MHK Başkanı Zekeriya Alp röportajıyla Sözcü Gazetesi Spor Müdürü Bahadır Çokişler

Yılın en iyi spor muhabiri

Ali Naci Küçük - Hürriyet Gazetesi

Yılın en iyi spora destek veren kadın haber muhabiri

Merve Görgün - FOX TV

Yılın en iyi amatör sporda destek veren haber kanalı

NTV (Halil Demir) - STAR TV (Tamer Oskay)

Yılın en iyi amatör sporda farkındalık oluşturan TV programı ve yapımcısı

Tek Rumeli/ Mehmet Çelik'le Spor Penceresi

Yılın en başarılı federasyonu

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu

Yılın en iyi çıkış yapan federasyonu

Triatlon Federasyonu

"Yılın en hızlı çıkış yapan dijital platformu

Asist Analiz

Yılın sosyal medya hesabı

Tribün Dergi

Yılın spor portalı

Spor Arena/ Hürriyet - İSTANBUL

Mehmet Çelik, Halil Demir, Yeşilköy, Bakırköy, Spor

Kaynak: İHA

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