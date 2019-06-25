25.06.2019 13:04
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"Sporda Birlikte Güçlüyüz" etkinliği

"Sporda Birlikte Güçlüyüz" etkinliği

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mülteci Destek Derneği'ne bağlı Sakarya Sürdürülebilir Yaşam Merkezi'nden 12-18 yaş arası çocuklar, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nin misafiri oldu.
Uzman eğitimciler tarafından çocuklara "Sporda Birlikte Güçlüyüz" etkinliğinde güvenli bisiklet kullanımı hakkında eğitim verildi.
Çocukların sağlıklı yaşama ve spor alışkanlığına eğlenceli şekilde yönlendirilmesi amacıyla düzenlenen etkinliğin sonunda çocuklar, düzenlenen parkurun tadını çıkardı.
Kaynak: AA
Sakarya Büyükşehir Belediyesi , Sakarya , Güncel

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