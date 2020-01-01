Haberler » Spor » Sporda İlkadım projesi - Spor

Sporda İlkadım projesi

Samsun'da ilkokul öğrencileri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla haftanın üç günü sporla buluşuyor.

01.01.2020 10:36 | Son Güncelleme: 01.01.2020 10:40 Sporda İlkadım projesi
'da ilkokul öğrencileri, Gençlik ve İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla haftanın üç günü sporla buluşuyor. Öğrenciler tarafından yoğun katılım ile gerçekleşen projede milli takımlara sporcu yetiştirmek amaçlanıyor.

Samsun İlkokulu tarafından gerçekleştirilen "Sporda İlkadım Projesi" öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleşiyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla gerçekleşen proje haftada 3 gün, 5 farklı branşta gerçekleşiyor. Öğrenciler atletizm sahasında uzman antrenörler tarafından spor yaptırılarak milli sporcu yetiştirilmesi hedefleniyor. Proje hakkında bilgi veren Atletizm Bölge Sorumlusu Orhan Yüzer, "İlkadım İlkokulunun hazırlamış olduğu bir proje. Bu projede saat 10 buçuk ile 12 buçuk arasındaki vakitlerde okuldaki tüm öğrenciler dönüşümlü olarak 5 ayrı branşa yönlendiriliyor. Bunlar atletizm, futbol, eskrim, jimnastik ve karate branşları. Çocuklarımız özellikle fiziksel özelliklerini tespit ettikten sonra hangi branşa yönelme varsa o yönde özel antrenmanlara yönlendireceğiz. Esas amacımız milli takımlara sporcu yetiştirmek. Tabi ki milli sporcu yetiştirmemizin en büyük gayesi uluslararası müsabakalarda Türk bayrağı en üste çıkarmak" dedi. - SAMSUN

İlkadım, Samsun, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

12:07   Rıza Kayaalp 2019'daki madalyaların sırrını anlattı! - Spor
12:07   Ankaragücü'nün vazgeçilmezi Korcan Çelikay! - Spor
12:02   Manolya Kurtulmuş, Bellona Kayseri Basketbol'da - Spor
11:59   DPÜ futbol takımı BAL yolunda - Spor
11:59   Yeni Malatyaspor'dan ilk yarı değerlendirmesi - Spor
11:47   Leipzig cephesinden transfer açıklaması: Saracchi 1-2 güne Galatasaray'a gidecek - Spor
11:29   Fırat Aydınus'un bilekliği eleştiri yağmuruna tutuldu! - Spor
10:50   Futbolcu Max Kruse'den Hadise'ye teklif: Belçika'ya gidelim - Spor
09:44   Cedi Osman'ın 14 sayısı galibiyete yetmedi - Spor
00:14   Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın Lille'deki evi soyuldu, arabası çalındı - Spor
1.01.2020 12:18:50