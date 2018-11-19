Sporda Şiddet" Paneli

Bilkent Üniversitesi
'nde "Sporda Şiddet" konulu panel düzenlendi.
Panele Ankara
Cumhuriyet Savcısı Alper Türközmen, MKE Ankaragücü
Kulübü 2. Başkanı Metin Akyüz
, Ankara Barosu Spor Kurulu Başkanı Harun Özbek, futbol yorumcusu Sinan Engin
, sunucu Faik Çetiner
ile Galatasaray
, Fenerbahçe
, Beşiktaş
ve MKE Ankaragücü taraftar grubu temsilcileri katıldı.
Ankara Cumhuriyet Savcısı Alper Türközmen, panelde yaptığı konuşmasında, 6222 sayılı "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" hakkında bilgi verdi.
Yasanın kapsayıcı olduğunu belirten Türközmen, söz konusu kanunla şikayet şartı aranmadan gerekli hukuki işlemlerin yapılabildiğine dikkati çekti.
Türközmen, sporda şiddetin temel sorumlusunun taraftarlarmış gibi bir algı oluştuğunu ancak bazı kulüp yöneticilerinin de bu konuda sorumlu davranmadığını söyledi.
Taraftarlara sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparken dikkatli davranmaları çağrısında bulunan spor savcısı Türközmen, "Sosyal medya hesaplarınızı şiddet unsuru içeren cümlelerden arındırın. Aksi halde başınıza bela alırsınız. 8 bin 800 lira para cezası var." dedi.
Sporda şiddet konusunda taraftarların kendini toparladığını belirten Türközmen, "Karşı tarafı sevmeyebilirsiniz ama lütfen unutmayın, bu ülkede yaşıyorsunuz. Çevremiz ateş çemberi. O kadar keskin, sert siyasetin olduğu yerde böyle bir sorunla ilgilenmek istemiyoruz." diye konuştu.
Metin Akyüz: "Beşiktaş taraftarı Ankara'ya gelsin"
MKE Ankaragücü Kulübü 2. Başkanı Metin Akyüz ise 7 senedir taraftardan sorumlu kulüp yöneticiliği yaptığını dile getirerek, "6222 sayılı kanun gerekli ama bu konuyla ilgili Türkiye Futbol
Federasyonunun da bir şey yapması lazım. Federasyonun üzerine çok görev düşüyor. Taraftar gruplarının yer aldığı sempozyum düzenleyebilir." ifadelerini kullandı.
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile hafta sonu Ankara'da oynayacakları maça siyah-beyazlı taraftarların gelmesini istediklerinin altını çizen Akyüz, "İnanın mücadele ediyoruz ki Beşiktaş taraftarı Ankara'ya gelsin. Biz istiyoruz. Beşiktaşlı arkadaşlar, 'Siz bizi kabul etseniz de biz sizi İstanbul
'a almayacağız.' diyorlar. Yasaklara karşıyız. Spor dostluk ve kardeşliktir." şeklinde görüş belirtti.
Bilkent Üniversitesi,Metin Akyüz,Ankara
19 Kasım 2018 Pazartesi 21:43