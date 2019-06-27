27.06.2019 18:06
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Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Teklifi Adalet Komisyonu

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Teklifi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Teklifi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

TBMM Adalet Komisyonu'nda Sporda Şiddet ve Düzenlenmesine Dair Kanun Teklifi görüşmeleri yapıldı. Adalet Komisyonu'nda kabul edilen Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Teklifine göre, seyircilerin müsabaka ve alanlarına girişlerinde biyometrik yöntemle kimlik doğrulama kurulması federasyon görüşü alınarak Bakanlıkça kurulabilecek. Federasyon ve spor kulüpleri özel güvenlik hizmeti alabilecek. Müsabakalara ateşli silah veya kesici aletlerle girenlerle ilgili düzenlemeler var. Bazı cezalar arttırılıyor. - ANKARA
Kaynak: İHA
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