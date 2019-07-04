Sporda şiddetin önlenmesine ilişkin teklif yasalaştı

Düzenlemeyle Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 14. maddesinin "Hakaret içeren tezahürat" şeklindeki başlığı, "Tehdit veya hakaret içeren tezahürat" olarak değiştirildi. Bu maddede düzenlenen suç tipinin kapsamı genişletilerek, hakaretin yanı sıra tehdit olarak algılanacak tarzdaki eylemler de suç kapsamına alındı. Suçla etkin mücadele etmek amacıyla suç için öngörülen cezalar artırıldı. Düzenlemeyle, failler hakkında 50 günden az olmamak üzere adli para cezasına hükmolunacak.

3 YILA KADAR HAPİS

Spor alanlarında toplum kesimlerini din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet veya mezhep farkı gözeterek hakaret oluşturan söz ve davranışlarda bulunan kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

KARABORSA YAPANLARA BÜYÜK CEZA

Bu fiillerin, her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim aracıyla işlenmesi halinde de failler şikayet şartı aranmaksızın cezalandırılacak. Spor müsabakaları için ilgili federasyon, spor kulüpleri ve yetkili diğer kişiler tarafından uygun görülen yerler ve görevliler dışında bilet satışı yapanlar 6 aydan bir yıla kadar hapis ve 100 günden 2 bin güne kadar adli para cezası, değerinin üstünde bilet satışı yapanlar ise bir yıldan 3 yıla kadar hapis ve 250 günden 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

MÜSABAKANIN GÜVENLİĞİNİ BOZANLAR YANDI

Kanunla müsabaka için seyircilerin kabulüne başlanmasından müsabaka sonrası tamamen tahliyesine kadarki sürede yetkisiz olarak müsabaka alanına, soyunma odalarına, odaların koridorlarına, sporcu çıkış tünellerine girenlere 20 günden az olmamak üzere verilen adli para cezası, 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası olarak uygulanacak. Müsabakanın seyrini veya güvenliğini bozanlar hakkında 3 aydan 1 yıla kadar uygulanan hapis cezası ise 1 yıldan 3 yıla kadar olacak. Spor alanlarında kasten yaralama veya mala zarar verme suçlarının işlenmesi halinde şikayet şartı aranmaksızın Türk Ceza Kanunu'na (TCK) göre verilen ceza yarı oranında artırılacak.

ALKOL VE UYUŞTURUCU ETKİSİNDEKİLERE GİRİŞ YASAĞI

Alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde olduğu açıkça anlaşılan kişi müsabaka, antrenman ve seyir alanlarına alınmayacak. Seyirden yasaklama cezası, ikinci kez verildiğinde ceza süresi 3 yıl, üçüncü kez karar verildiğinde ise ceza süresi 5 yıl olarak uygulanacak.

ŞİDDETİ TEŞVİK EDENE 1 YIL YASAK

Spor müsabakalarında saha komiserleri de kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılacak. Sporda şiddeti teşvik edecek şekilde basın ve yayın yoluyla açıklamada bulunan kişiler, idari tedbir olarak 3 ay yerine yeni düzenlemeyle 1 yıl süreyle spor müsabakalarını seyredemeyecek.